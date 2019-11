Wolff onder indruk van De Vries: “Goede bijdrage geleverd”

De Vries, die dit weekend in Abu Dhabi zijn laatste races in de Formule 2 rijdt, maakte vorig weekend zijn Formule E-debuut. In de eerste race van het weekend eindigde hij op de zesde plaats nadat hij als derde op de grid mocht plaatsnemen. In de kwalificatie voor de zaterdagwedstrijd ging het minder goed en daarom moest hij vanaf de 23ste plaats aan de race beginnen. Na een indrukwekkende inhaalrace kwam hij tot de zevende stek, al werd die mooie klassering hem later weer afgenomen vanwege een overschrijding van het maximale vermogen en het inhalen tijdens de safety car.

Ondanks dat hij daardoor tot de zestiende plaats terugviel, is Mercedes F1-topman Wolff goed te spreken over de Fries. De Oostenrijker bracht een bezoekje aan zijn elektrische collega's en zag de Nederlander goed presteren. “Nyck heeft al een aardige bijdrage aan de prestaties van het team geleverd”, verklaarde Wolff tijdens de persconferentie in Abu Dhabi. “Hij is erg volwassen en de manier waarop hij zich – als persoon en coureur – binnen het team manifesteert is erg mooi om te zien, ook met Stoffel [Vandoorne, teamgenoot]. We hebben zo onze ambities en verwachtingen voor dit seizoen, maar die hebben we [in het eerste weekend] al overtroffen en beide coureurs hebben daaraan bijgedragen.”

'Super Mario Kart met echte coureurs'

Het fabrieksteam van Mercedes reed in Riyad de eerste officiële Formule E-race. Stoffel Vandoorne stond beide races op het podium waardoor de verwachtingen inderdaad overtroffen werden. Wolff was blij verrast met het optreden van de Formule E-collega's: “Ik moet zeggen dat ik me goed vermaakt heb. Ik ben nog niet eerder in Saudi-Arabië geweest en het was bijzonder om daar ons Formule E-avontuur te beginnen. Het publiek was fenomenaal, het was mooi om te zien hoe het land zich voor ons openstelde. Dat had ik niet verwacht. De racerij is natuurlijk heel anders dan in de Formule 1, dat kun je zo zien. Voor mij is het Super Mario Kart, maar dan met echte coureurs. Ik vind dat de klasse echt een kans verdient.”

Het Formule E-kampioenschap gaat begin volgend jaar verder met de Santiago ePrix op 17 en 18 januari.