Rowland andermaal aan kop in Riyad, Frijns bij eerste vijf

De tweede vrije training voor de E-Prix van Riyad vond overdag plaats terwijl de race juist in de avonduren gehouden wordt. Dat maakte dat de omstandigheden niet helemaal representatief waren, maar desondanks kon Oliver Rowland aan het vertrouwen werken. De Britse rijder klokte 1.08.957 in de slotfase van de sessie. Dat rondje kon nog sneller omdat hij onderweg aardig gehinderd werd door langzamer verkeer.

Rowland bleef Sam Bird voor met een marge van slechts vijftien honderdsten van een seconde. Jake Dennis werd derde terwijl voormalig kampioen Antonio Felix da Costa ook binnen een tiende van Rowland eindigde. De Portugees werd vierde, net voor oud-teamgenoot Robin Frijns. De Limburger in dienst van Envision gaf iets meer dan een tiende toe op de koppositie.

Nyck de Vries stond in de tweede training voor een inhaalrace. De Friese piloot crashte donderdag aan het begin van de shakedown en miste daardoor cruciale trainingstijd. De regerend kampioen kwam vrijdagmiddag niet verder dan de achttiende plaats op ruim negen tienden van Rowland.

Oud-F1-coureur Antonio Giovinazzi kan ook nog geen potten breken in de Formule E. De Italiaan was de hekkensluiter in de tweede oefensessie op 1,6 seconde achterstand.

De kwalificatie voor de eerste E-Prix van dit seizoen begint vrijdagmiddag om 13.40 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Formule E E-Prix van Riyadh - tweede training