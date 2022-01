Formule E start met nieuw kwalificatieformat: Vandoorne op pole

Het kwalificatieformat in de Formule E zorgde de afgelopen jaren voor nogal wat frustraties en de organisatie vond het daarom tijd om het radicaal te veranderen. In de groepsfase komen de coureurs vanaf heden in twee groepen op de baan. Uit elke groep plaatsen de beste vier coureurs zich voor de knock-outfase, waarin de coureurs vanaf de kwartfinale in rechtstreekse duels vechten om een plek in de volgende ronde. De winnaar van de finale zou vervolgens de pole-position grijpen.

Groepsfase

In de groepsfase ging het dus om de eerste vier plekken en landgenoot Robin Frijns kwam uitstekend uit de blokken. Hij was in de beslissende ronde maar liefst twee tienden rapper dan Sam Bird. Ook Stoffel Vandoorne en Oliver Rowland wisten zich te plaatsen. Die laatste kwam met de hakken over de sloot uit de groepsfase nadat hij in de trainingen juist grote indruk maakte.

Lucas di Grassi bleef net buiten de top-vier steken en dat gold ook voor Pascal Wehrlein en Jean-Eric Vergne. Dat zouden doorgaans namen zijn die vooraan mee zouden moeten doen, maar zover kwam het niet. Sébastien Buemi was een andere tegenvaller: hij eindigde op de laatste plek in de A-groep en start derhalve vanaf de laatste startrij.

In de B-groep verscheen regerend kampioen Nyck de Vries op de baan. De man uit Uitwellingerga kende nog geen denderend weekend in Saudi-Arabië, maar bracht daar in de groepsfase verandering in. Hij stond met anderhalve minuut te gaan aan de leiding, maar de snelle tijden moesten nog komen. De sessie werd onbedoeld ingekort toen Edoardo Mortara zijn wagen bij het ingaan van de eerste bocht in de barriers parkeerde.

Bepaalde coureurs konden hun snelle ronde nog afmaken, maar ze kregen geen laatste poging om nog een aanval te doen. De snelste tijd van De Vries (1.09.164) bleef daardoor staan. Nick Cassidy, Jake Dennis en André Lotterer plaatsten zich ook voor de kwartfinales. Maxi Günther klom in de slotfase nog op tot de vijfde tijd voor de gecrashte Mortara en Mitch Evans. Voormalig kampioen Antonio Felix Da Costa eindigde op de achtste plaats.

Kwartfinale

Kwartfinale 1 Robin Frijns André Lotterer Kwartfinale 2 Sam Bird Jake Dennis Kwartfinale 3 Stoffel Vandoorne Nick Cassidy Kwartfinale 4 Oliver Rowland Nyck de Vries

Daarmee waren de geplaatste coureurs voor de kwartfinales bekend. Frijns was sterk onderweg in de eerste helft van de ronde, maar maakte een foutje en verloor daarmee zijn marge ten opzichte van Lotterer. De Envision-coureur was daarmee uitgeschakeld en kwam tot de zevende startplek starten.

Zijn tegenstander kwam uit de tweede kwartfinale en dat werd uiteindelijk een Andretti Autosport-coureur. Dennis klokte een iets rappere tijd dan Bird en plaatste zich daarmee ten koste van de Jaguar-rijder voor de halve finale.

Lang leek het erop dat Stoffel Vandoorne in de derde kwartfinale het onderspit moest delven tegen Nick Cassidy, maar in de laatste sector maakte de Vlaming het verschil. Hij versloeg Cassidy zodoende met een minimale voorsprong.

Oliver Rowland was sterk in de eerdere sessies van het weekend, maar maakte er een potje van toen het echt telde. Al in de eerste bocht ging de coureur met onderstuur bijna van de baan. Hij was daardoor een halve seconde langzamer dan De Vries halverwege de ronde. Rowland kwam met 1.09.329 aan de finish, de regerend kampioen kwam niet in de problemen.

Halve finale

Halve finale 1 André Lotterer Jake Dennis Halve finale 2 Stoffel Vandoorne Nyck de Vries De eerste halve finale tussen Lotterer en Dennis was ongemeen spannend. De eerste sector was voor Lotterer, maar de ervaren coureur maakte een flinke fout in de tweede helft van de ronde. Hij verloor daardoor flink en Dennis boekte een plek voor de finale. In de tweede halve finale moesten de Mercedes-coureurs het tegen elkaar opnemen. De Vries nam de voorsprong in de eerste sector, maar maakte een klein foutje waardoor Vandoorne tijd goed kon maken. Dat bleek cruciaal te zijn, De Vries had ineens een achterstand van drie tienden. Vandoorne klokte 1.08.407 en zijn Nederlandse teamgenoot kon dat niet goedmaken. Hij eindigde op 1.08.813. Finale Finale Jake Dennis Stoffel Vandoorne Dennis was in de halve finale sneller dan wat Vandoorne produceerde, maar dat telde bij aanvang van de finale niet. Over één ronde werd duidelijk wie de pole-position voor de eerste E-Prix van het seizoen zou pakken. Dennis begon sterk, maar kwam even naast de lijn op het krappe deel van de ronde. Hij verloor daardoor momentum waardoor Vandoorne de opgebouwde voorsprong niet meer weggaf. Hij pakte zodoende pole-position voor de openingsrace van het seizoen, die vrijdagavond om 18.00 uur Nederlandse tijd begint. Uitslag kwalificatie Formule E E-Prix van Riyad Uitslag volgt.