De Formule E is dit seizoen begonnen met een nieuw kwalificatieformat. De sessie begint met twee groepsfasen, waarvan de snelste vier coureurs van elke groep doorgaan naar de kwartfinales. Deze worden gevolgd door de halve finales en uiteindelijk de finale waar bekend wordt wie vanaf pole-position vertrekt.

Nyck de Vries, die dit jaar de Formule E-titel verdedigt, kende een beroerde start van het weekend door zijn Mercedes in de eerste training in de muur te parkeren. "Het was daarom lastig om in de tweede oefensessie weer vertrouwen op te doen", blikt De Vries terug. Hoewel de vrije trainingen stroef verliepen, herpakte de Nederlander zich in de kwalificatie. De groepsfase werd met een snelste tijd in zijn groep overleefd, waarna de man uit Uitwellingerga door mocht naar de kwartfinales en het opnam tegen Oliver Rowland. De Vries versloeg de Brit en trof in de halve finale zijn Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne, waar hij uiteindelijk zijn meerdere in moet erkennen en de race als derde aanvangt. "Tot de laatste run verliep het foutloos. Ik was snel en competitief. Helaas verloor ik in mijn laatste run veel grip en raakte hem vier keer bijna kwijt. Als we de derde plek consolideren ben ik tevreden."

Vandoorne pakt pole-position in Riyadh

Stoffel Vandoorne trapte zijn Formule E-seizoen bijzonder goed af. De Belg vocht zich door alle duels en kwam uiteindelijk als polesitter uit de kwalificatie. Het nieuwe format beviel de coureur goed. "Het was voor iedereen iets om te ontdekken, maar we hebben geweldig werk geleverd. Misschien liet ik het niet zien in de trainingen, maar ik wist dat ik een goede auto had. In de kwalificatie maakten we ook de juiste beslissing met de banden", aldus de Belg, die met name genoot na de groepsfase. "Het leukste gedeelte is jezelf door alle duels heen vechten. Je krijgt één rondje, 250kW en dan moet je je tegenstander verslaan. Ik heb veel lol gehad." In de halve finales moest Vandoorne het opnemen tegen zijn Nederlandse teamgenoot, op de vraag of hij De Vries versloeg of slechts een tegenstander, antwoordde Vandoorne lachend: "We hebben onze eerste date in de duels gehad. Hopelijk krijgen we er nog meer."

De eerste Formule E-race van het seizoen start vrijdagavond om 18.00u Nederlandse tijd.

