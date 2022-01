De Vries mist nut nieuwe safety car-regel: “Maakt races niet beter”

Het managen van de energie is een belangrijk onderdeel in de Formule E. Neutralisaties zouden die uitdaging een stuk makkelijker kunnen maken voor de coureurs, maar de klasse voorkwam dat de afgelopen jaren door energie in mindering te brengen als er een full course yellow of een safety car-fase kwam. Iedere geneutraliseerde minuut betekende één kilowattuur aftrek. Die regel leidde afgelopen seizoen in Valencia tot een controversieel einde van de race, waarbij meerdere coureurs stilvielen doordat hun energie op was, terwijl andere rijders met een slakkengang richting de finish gingen.

De Formule E voelde weinig behoefte voor een herhaling van zetten en heeft de bewuste regel uit het boek der reglementen gehaald. De organisatie van het kampioenschap heeft echter een andere regel bedacht zodat het managen van energie een uitdaging blijft na een neutralisatie. Voor iedere minuut onder full course yellow of achter de safety car, wordt er 45 seconden opgeteld bij de duur van de race. Het maximum aantal extra minuten is vastgesteld op 10, terwijl neutralisaties in de laatste vijf minuten van de oorspronkelijke racetijd geen extra tijd opleveren. Deze extra tijd-regel valt echter niet geheel in de smaak bij regerend wereldkampioen Nyck de Vries.

“Eigenlijk vind ik het een beetje jammer, want ik denk dat we een scenario tegemoet gaan waarin we bijna voluit kunnen gaan als we laat in de race nog een full course yellow of een safety car krijgen”, vertelde de Nederlander van Mercedes, die de bewuste race in Valencia wist te winnen. “Zodra je een scenario krijgt waarin het target te hoog is en er weinig energiemanagement nodig is, dan wordt er weinig geracet en ingehaald. En mensen die hun race strategisch indelen en zich misschien wat terug laten zakken, die zien hun voordeel hierdoor misschien afgenomen worden. Ik denk dat het voor iedereen makkelijker wordt om het op te vangen en niet in een situatie zoals die in Valencia te belanden, maar persoonlijk denk ik niet dat het de races beter gaat maken.”

Ook het kwalificatieformat is voor aanvang van het achtste Formule E-seizoen op de schop gegaan. Het onder meer door De Vries bekritiseerde format met vier groepen, waarin de best geklasseerde rijders in het kampioenschap als eerste moeten aantreden, wordt vervangen door een knock-outsysteem. In gesprek met Motorsport.com Nederland liet De Vries weten dat hij lovend is over het nieuwe format. “Ik denk dat het voor meer stabiliteit en constantheid gaat zorgen. Ik geloof niet dat we iemand zullen zien domineren of een situatie krijgen waarin het kampioenschap twee weekenden voor het einde al beslist wordt. Alle teams en rijders zitten zo dicht bij elkaar. Maar er zal zijn wel een groepje zijn dat beter presteert dan de rest.”