De eerste race van de Formule E met de Gen3-auto is voor Robin Frijns uitgelopen op een deceptie. In de openingsronde raakte hij betrokken bij een incident, waarbij hij meerdere breuken opliep in zijn linkerhand. De verwondingen vereisten een vijf uur durende operatie op zondag en zorgen ervoor dat de Nederlander voorlopig niet in actie kan komen voor ABT Cupra. "We staan constant in contact met Robin en wensen hem een spoedig herstel", zegt teambaas Thomas Biermaier. "Hoewel iedereen in het team hem enorm mist, geven we hem alle tijd die hij nodig heeft om volledig te herstellen van de blessure. Dat heeft onze hoogste prioriteit."

Het Formule E-circus wacht echter niet, want op 27 en 28 januari racet de elektrische raceklasse al in Saudi-Arabië. ABT Cupra heeft voor de twee E-Prix van Diriyah snel een vervanger gevonden in Kelvin van der Linde. De 26-jarige coureur uit Zuid-Afrika verrichtte al werk voor het team in de simulator en was volgens Biermaier dan ook de logische keuze. "Kelvin is in verschillende rollen al enkele jaren onderdeel van de ABT-familie. Hij is sinds het begin betrokken bij onze terugkeer in FE en zou vanaf het begin al optreden als reservecoureur. Daarom was meteen duidelijk voor ons dat hij het zou overnemen van Robin. Het is een gigantische uitdaging voor Kelvin om zonder tests te beginnen in een wereldkampioenschap. Hij is echter enorm gemotiveerd en werkt hard. Het hele team zal hem zonder enige druk steunen."

Van der Linde heeft inmiddels ruime ervaring in de GT-racerij met onder meer twee titels in de ADAC GT Masters. Ook schreef hij in 2017 de 24 uur van de Nürburgring op zijn naam. De afgelopen twee jaar reed hij in dienst van ABT in de DTM, met een derde plek in de titelstrijd van 2021 als beste resultaat. "Het is een droom om in de Formule E te racen, maar ik had natuurlijk graag gewild dat ik onder andere omstandigheden zou debuteren. Het spijt me voor Robin en ik hoop dat hij snel weer fit is", zegt Van der Linde over zijn kans. "Ik ben blij met het vertrouwen en de uitdaging. Er liggen nu wat lange werkdagen in het verschiet. Ik ga mijn best doen om Robin zo goed mogelijk te vervangen."

Het is nog onduidelijk hoe lang Frijns uit de roulatie is door zijn blessures. Als de Nederlander op 11 februari nog niet fit genoeg is voor deelname aan de E-Prix van Hyderabad, is Van der Linde opnieuw de aangewezen persoon om de Limburger te vervangen.