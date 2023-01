Kort na de start werd de safety car door rommel op de baan de baan opgestuurd. Antonio Felix da Costa kon namelijk geen kant op in het gedrang in de tweede bocht en tikte zijn voorvleugel kapot op de auto van Oliver Rowland. Da Costa kon na een bezoek aan de pits wel zijn weg vervolgen. Polesitter Sebastien Buemi behield na de chaos wel de leiding, met Jake Hughes en Sam Bird op zijn hielen. Wehrlein pakte in de eerste ronde door alle chaos meteen drie plekken. In de achtste ronde haalde hij ook Rene Rast in, die te wijd was gegaan.

In ronde dertien besloot de Porsche-coureur zijn Attack Modus voor drie minuten in te zetten. Dat bracht hem dicht genoeg bij Jake Hughes om hem te passeren. Daarna haalde Wehrlein met grote snelheid Buemi bij en pakte de Zwitser vervolgens toen die zijn powerboost wilde activeren. Daardoor zat Wehrlein plots in de strijd voor de zege. Hij dook er direct op bij Bird in een poging de leiding over te nemen. In de 25e ronde leek het de Porsche-rijder te gaan lukken, maar hij schoot van de baan bij het aanremmen. Bird bleef daarna rondenlang verdedigen. In de dertigste ronde kwam Wehrlein er wel met succes langs.

Intussen raakte ook Jake Dennis op stoom en belandde vanaf P11 achter raceleider Wehrlein. De winnaar van Mexicaanse E-Prix nam in de een-na-laatste ronde een kijkje bij de Duitser, maar slaagde er niet in hem in te halen. Door slim zijn energie in te zetten had Wehrlein genoeg batterij over om Dennis van zich af te houden. Na 39 ronden was de overwinning voor de voormalig Formule 1-coureur. Kelvin van der Linde - vervanger van de geblesseerde Robin Frijns - kwam als zestiende over de meet. Stoffel Vandoorne legde beslag op de elfde plek en viel daardoor net buiten de punten.

De tweede E-Prix in Saudi-Arabië staat zaterdagavond 18.03 uur op het programma.

De volledige uitslag van de eerste E-Prix in Saudi-Arabië