Wehrlein wint ook tweede race E-Prix Saudi-Arabië

Bij de start was Pascal Wehlrein meteen wakker bij de tweede race van de E-prix in Saudi-Arabië. Vanaf de vijfde startpositie pakte hij in de eerste ronde meteen Sebastien Buemi, die zijn lijn miste. Wehrlein liet de wagens die voor hem reden vechten in de openingsfase, waarin Mitch Evans de leiding overnam van Jake Hughes. Hughes pakte hem echter snel weer terug, toen Evans vroeg de wijde lijn nam waarmee hij zijn attack mode activeerde. Hughes reageerde snel door ook de attack mode te pakken en viel terug naar de derde positie, vlak voor Wehrlein. De Duitser passeerde Hughes in ronde 12 en Evans een ronde later. René Rast pakte de kop van de race.

Wehrlein, die inmiddels tweede lag, pakte daarna drie minuten van de attack mode om Rast bij te halen. Hij reed snel binnen een seconde van zijn landgenoot. Toen Rast ook de boost pakte, kwam Wehrlein aan de leiding te liggen. Hij reed meteen weg van al zijn concurrenten. Ondertussen kwam Dennis net als op vrijdag naar voren met een aantal goede inhaalacties op Edoardo Mortara, Hughes en Evans. Dennis reed snel naar Wehrlein toe. Het gat werd definitief gedicht door een safety car-situatie veroorzaakt door Nico Müller. De coureur van Abt raakte de muur in bocht 18 toen hij Oliver Rowland in wilde halen.

Nadat de baan weer vrijgegeven was probeerde Dennis bij de herstart voorbij te gaan aan Wehrlein, maar de winnaar van de eerste race in Saudi-Arabië hield stand, waarna Dennis zijn laatste drie minuten aan attack mode activeerde. De Andretti-coureur liep opnieuw hard in, maar had niet genoeg energie om de aanval echt in te zetten en in de slotronden verloor hij weer tijd.

Spannend gevecht Rast en Bird

Wehrlein bouwde een buffer van twee seconden op. Aan het einde van de race kwam er een extra ronde bij vanwege de safety car eerder in de race. Het gat van Wehrlein was groot genoeg om de zege veilig te stellen. Dennis kwam als tweede over de finish. Rast verdedigde zijn derde plek knap ten opzichte van Sam Bird, die goed omging met zijn energie. Bird pakte zijn attack mode samen met Dennis aan het einde van ronde 32, waardoor Rast zijn wagens tussen de beide heren kon steken. Daarmee nam hij de derde plek over. Bird probeerde die podiumplek terug te pakken, maar bij een inhaalpoging schoot hij van de baan. De Brit moest in ronde 35 nog een keer attack mode pakken omdat hij dat voor de safety car nog niet gedaan had, waardoor Rast lucht kreeg in de laatste paar ronden. Hoewel Bird in de absolute slotfase nog dichtbij kwam, had Rast genoeg vermogen uit bocht 17 om de Brit achter zich te houden.

Hughes reed als vijfde richting de finish, maar kwam zonder energie te zitten. Daardoor duwde Evans hem over de lijn en pakte Buemi nog snel de zesde plek over van de Nieuw-Zeelander. Verder naar achteren pakte Sacha Fenestraz zijn eerste punten in de Formule E, tevens de eerste punten van Nissan van het seizoen. Stoffel Vandoorne kreeg nog een tijdstraf van 24 seconden aan de broek voor het niet gebruiken van alle minuten attack mode.

Uitslag tweede Formule E-race in Saudi-Arabië