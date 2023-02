Evans klopt Vergne in controversiële Formule E-kwalificatie Hyderabad

Mitch Evans was in het laatste duel van de kwalificatie 21 duizendsten van een seconde sneller dan Jean-Eric Vergne. Hij claimde daarmee zijn vierde pole-position in de Formule E. Evans zat na de groepsfase aan de ‘schone’ kant van het schema. Hij nam in de kwartfinale Maximilian Günther te grazen en was Sebastien Buemi vervolgens de baas in de halve eindstrijd.

Aan de andere kant van het schema was er controverse. In de derde kwartfinale overtrad Sam Bird de track limits in de eerste snelle chicane. Hij was eigenlijk sneller dan Vergne, maar raakte zijn tijd kwijt. De tegenstander moest uit de vierde kwartfinale komen, maar zowel René Rast als Edoardo Mortara overtrad de track limits. Daardoor ging geen van beiden door naar de halve finale en lag de weg vrij voor Vergne.

Na beraad van de stewards start Sébastien Buemi zaterdag als derde voor Sacha Fenestraz en Günther. Bird was dit weekend de snelste, maar begint vanaf de zesde plek aan de race. Daarachter volgen Mortara en Rast. Nick Cassidy werd negende, Oliver Rowland maakte de top-tien compleet.

Pascal Wehrlein mocht weer meedoen na zijn zware crash in de trainingen van vrijdag. De Duitse coureur moest zelfs nog even naar het ziekenhuis, maar hield geen verwondingen over aan het incident. Ook de wagen werd tijdig gerepareerd door de monteurs van Porsche. Hij zou aanvankelijk op de negende plek starten, maar kreeg een tijdstraf voor het hinderen van een andere deelnemer.

Regerend wereldkampioen Stoffel Vandoorne kwam niet verder dan de zeventiende plek. Robin Frijns is door zijn polsblessure voorlopig nog afwezig. Zijn teamgenoten Nico Müller en Frijns' vervanger Kelvin van der Linde eindigden respectievelijk op de 18e en 22e plek.

De Formule E-race in Hyderabad begint zaterdagmorgen Nederlandse tijd om 10.33 uur.

Startopstelling E-Prix van Hyderabad