Brown: Dominantie Max Verstappen maakte F1 niet saai in 2022

De Formule 1 introduceerde in 2022 gloednieuwe technische reglementen. De sport hoopte daarmee op kleinere verschillen tussen de teams én dat de auto's elkaar makkelijker kunnen volgen en inhalen. In de strijd om de wereldtitel richtte dat weinig uit, want na een spannende openingsfase trokken Red Bull Racing en Max Verstappen overtuigend aan het langste eind. De Nederlander werd vier races voor het einde al wereldkampioen en dus was de spanning al snel uit de titelstrijd, maar toch bleef de interesse groot in de slotfase van het seizoen. Dat is volgens McLaren Racing CEO Zak Brown te danken het succes van de nieuwe reglementen, die er inderdaad voor zorgden dat coureurs elkaar makkelijker konden volgen en inhalen.

"Het racen lijkt zeker beter te zijn geworden. Volgens mij maakte iedereen zich zorgen dat de auto's er hetzelfde uit zouden zien, maar dat is zeker niet zo. Er zijn veel verschillende concepten", blikt Brown terug op het eerste jaar met de nieuwe technische regels. "Nieuwe reglementen hebben altijd verfijning nodig, maar ik denk dat we in de goede richting zitten. En het racen was dit jaar spannend. Ondanks de dominantie van Max voelt het niet als een saai seizoen, hoewel je dat na het zien van de uitslagen wel zou denken. Maar ik denk dat alle races heel spannend waren."

Met de nieuwe reglementen hoopte F1 het ook mogelijk te maken dat meer teams zich kunnen mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Dat lukte in 2022 nog niet, want op één podiumplek na werd alles verdeeld door de coureurs van Red Bull, Ferrari en Mercedes. McLaren behaalde het enige andere podium, doordat Lando Norris derde werd in Imola. Brown noemt dat bemoedigend, maar hij weet ook dat er werk aan de winkel is om op consistentere basis mee te doen om het podium. "We hebben heel veel geleerd en hadden veel ups en downs. We waren niet zo competitief als vorig jaar, maar ik denk wel dat we dit jaar een beter raceteam waren", aldus Brown. "Operationeel gezien waren we beter. Onze pitstops waren beter. We hebben investeringen gedaan die nu bijna zijn afgerond, dus ik denk dat we heel veel geleerd hebben onder de nieuwe reglementen. We kijken uit naar volgend jaar."