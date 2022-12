Leeftijd De Vries niet belangrijk, vindt De la Rosa: "Maakt je niet sneller"

Nyck de Vries is komend seizoen de oudste Formule 1-debutant in jaren. Op 28-jarige leeftijd begint hij bij AlphaTauri aan zijn eerste volledige seizoen, nadat hij eerder dit jaar grote indruk maakte als vervanger van Alexander Albon bij Williams. De Vries is ouder dan de helft van het startveld, maar heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de Formule 2 en Formule E. Ook werkte hij lange tijd als reserve- en ontwikkelingscoureur voor het Mercedes F1-team. Pedro de la Rosa debuteerde op zijn 28ste in de Formule 1 bij Arrows en reed vervolgens voor Jaguar, McLaren en Sauber voor hij in 2012 op 41-jarige leeftijd afzwaaide bij HRT.

De la Rosa voerde recent een gesprek met een 20-jarige Formule 3-coureur die zijn kansen op een Formule 1-carrière verkeken zag, omdat hij naar eigen zeggen al te oud was. Die opvatting is verkeerd, meent de Spanjaard. “Dat je jonger bent, betekent niet dat je ook sneller bent”, zegt De la Rosa, tegenwoordig ambassadeur van Aston Martin. “Ik ben altijd tegen het leeftijdsstempel, vooral omdat ik er zelf ook last van heb gehad. Soms was ik bij een team waar ze een andere coureur kozen niet omdat hij sneller was, maar wel omdat hij jonger was dan ik. Dat is dodelijk. Ik heb in die meetings gezeten en dat is werkelijk verschrikkelijk. Ze kunnen een andere rijder kiezen omdat hij sneller is, maar leeftijd is een vreselijk argument. Ik ben van mening dat een jonger iemand niet per se sneller is.”

Nadat Fernando Alonso aan het eind van 2007 vertrok bij McLaren, dacht De la Rosa een serieuze kans te maken op het zitje. Hij was op dat moment 36 jaar oud en had al wat jaren ervaring als test- en reservecoureur bij het team uit Woking. Ook reed hij in 2006 nog een half seizoen toen Juan Pablo Montoya vertrok. Het team koos voor 2008 uiteindelijk voor Heikki Kovalainen, die tien jaar jonger was dan De la Rosa. De Fin scoorde een overwinning en twee podiums, alvorens hij in 2010 plaats moest maken voor Jenson Button.

“Misschien was het niet heel duidelijk op dat moment, maar toen ze me vertelden dat het een mogelijkheid was, zag ik het wel zitten”, zegt De la Rosa over zijn kansen bij McLaren. “Als je naar foto's kijkt van die tijd, dan zie je dat ik zelfs mijn haar korter heb laten knippen! Maar het mocht niet baten... Ik was het zeker niet eens met de beslissing, maar je kunt er niets aan doen. Het was een verschil van tien jaar. Maar ze hadden wel een punt hoor, uiteindelijk moet ik dat toegeven. We mogen immers graag denken dat een jongere rijder zich zal ontwikkelen en door de jaren heen beter zal worden. Maar bij sommige rijders is dat niet het geval. Sommige coureurs zijn heel goed en stabiel, sommigen takelen af en anderen worden beter. Iedere coureur is wat dat betreft anders.”