Eerder dit jaar publiceerde de Formule 1 de nieuwe motorreglementen die vanaf 2026 ingaan. Potentiële fabrikanten zouden zich tot 15 oktober in kunnen schrijven. Audi deed dit meteen, maar andere merken besloten te wachten. Eerst werd besloten om de deadline naar 15 november te verschuiven, waarna de deadline nog verder naar achteren verschoven werd. Al te veel tijd om te wachten is er niet meer, aangezien de motorfabrikanten die vanaf 2026 mee willen doen vanaf 2023 te maken krijgen met een nieuw budgetplafond op 1 januari 2023.

Het afwachten doet velen vrezen dat de F1 wellicht een aantal van zijn huidige fabrikanten zou kunnen verliezen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem maakt zich geen zorgen. Volgens hem zijn de recente vertragingen puur het gevolg van het feit dat de teams meer tijd nodig hebben om zich in de regels te verdiepen, terwijl grotere problemen al opgelost zijn. “Er was een klein probleem met de compressieverhouding en de turbodruk, maar dit is opgelost door de teams. Maar om eerlijk te zijn, als je vanaf het begin een nieuweling krijgt, zullen de oude merken altijd blijven. Zij hebben meer macht in gesprekken met de FIA. Maar als een iemand getekend heeft, volgen de tweede en de derde en dan is het klaar.”

"Niks in de regels over 15 oktober"

Mercedes-teambaas Toto Wolff ging er bij de Grand Prix van Abu Dhabi ook op in. “Er was geen formele deadline”, stelt de Oostenrijker. “Ik denk dat er niks in de regels stond dat het op 15 oktober klaar moest zijn. Dat lag bij de FIA. We zijn ingestapt, dat is gebeurd. Het is nu aan de FIA om met de rest te praten. Deze gesprekken lopen al zover ik begrijp, dus we lopen op schema voor 2026.” Alpine F1 CEO Laurent Rossi zei dat hoewel Renault zich nog niet gecommitteerd heeft, hij zeker was dat het merk dat wel gaat doen. “We wilden wat punten bespreken op juridisch gebied, om zeker te zijn dat we dat volledig onder controle hebben. We bleven zoveel mogelijk doorgaan op die punten. Op een gegeven moment, als we een niveau in de gesprekken bereiken wanneer we allemaal denken dat het goed is, tekenen we. Of dat gaan we doen.”

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner voegde nog toe: “De deadlines zijn uitgesteld, maar er zijn veel gesprekken gaande over het bestuur en het verduidelijken van sommige technische en natuurlijk financiële regels. Red Bull Powertrains stapt in 2026 als nieuwkomer in. Het is een spannend moment voor het bedrijf, een nieuwe uitdaging om aan te nemen en een hoop te doen tussen nu en 2026.” De grootste onzekerheid blijft momenteel Ferrari, dat nu afgeleid is door het vertrek van teambaas Mattia Binotto. Porsche overwoog ook om de Formule 1 in te stappen, maar de gesprekken met Red Bull Racing liepen op niets uit.