Tsunoda merkt effect van verhuizing: “Heel positief voor mij”

Na een sterk F1-debuut in Bahrein, waarin hij twee punten scoorde met de negende plek, kende Yuki Tsunoda een tegenvallende reeks races. In vier opeenvolgende races maakte hij enkele fouten en bovendien bleef hij in die periode puntloos. Voor Helmut Marko, Red Bull en AlphaTauri was dat het teken om de Japanner wakker te schudden en van Groot-Brittannië naar Italië te laten verhuizen. Daar kwam Tsunoda in de aanloop naar de Azerbeidzjaanse Grand Prix onder scherper toezicht te staan van teambaas Franz Tost. Dat lijkt meteen effect gehad te hebben, gezien het feit dat hij zich in Baku voor het eerst plaatste voor Q3 en met P7 zijn beste raceresultaat in de F1 scoorde.

“Voor Baku had ik een aantal lastige weekenden. Het resultaat daar gaf dus een goed gevoel. Ten opzichte van de vorige races was mijn voorbereiding veel beter dan normaal en vanaf VT1 voelde ik dat ik er klaar voor was”, vertelde Tsunoda in zijn vooruitblik op de Franse GP van aankomend weekend. De verhuizing heeft daar in zijn ogen voor een groot deel bij geholpen. “Ik heb de meeste tijd in de fabriek doorgebracht, daar bestudeerde ik onze aanpak van de raceweek en bekeek ik eerdere problemen met de auto. We hebben een iets andere aanpak gekozen en meer gesprekken gevoerd. Dat werkte goed. In de kwalificatie haalde ik voor het eerst Q3 en ik denk dat we een nieuwe basis hebben vastgesteld voor de aanpak van een race.”

Na de race in Baku keerde Tsunoda dus terug naar Italië en ging hij niet naar Groot-Brittannië, zoals hij na de eerste vijf races van het seizoen deed. De 20-jarige Japanner lijkt die verhuizing goed te hebben verteerd en ook ziet hij inmiddels dat het zijn vruchten begint af te werpen. “Het weer en het eten zijn goed en ik kan hier meer tijd doorbrengen in de fabriek om met de engineers te praten. De verhuizing naar Italië was de juiste beslissing en iets dat heel positief is voor mij.” Toch ziet Tsunoda één klein nadeeltje van het in Italië gestationeerd zijn. “Het houdt wel in dat ik terug naar Groot-Brittannië moet reizen voor sessies in de simulator.”

Komend weekend staat de Franse Grand Prix dus op de rol. Voor Tsunoda is de race op Paul Ricard de eerste keer sinds de Spaanse GP dat hij op bekend terrein gaat rijden. “Monaco en Baku waren compleet nieuw voor mij, dus het wordt een positieve factor [dat ik weer race op een circuit dat ik ken]”, stelt de AlphaTauri-coureur. Hij verwacht dat bandenslijtage mogelijk een rol gaat spelen op het Franse circuit, dat een heel ander karakter heeft dan de circuits van Monaco en Azerbeidzjan. “Het is een vrij vlak circuit en in tegenstelling tot de vorige races zijn er geen muren. Er zijn grote uitloopstroken, dus ik hoef niet zo voorzichtig te zijn in mijn aanpak voor het zoeken van de limiet. In ieder opzicht is dit een ander circuit dan in Baku. Ik kijk ernaar uit en hoop dat ik opnieuw punten kan scoren.”