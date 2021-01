Tsunoda werkt F1-testdag af met AlphaTauri op circuit van Imola

Tsunoda stapt dit jaar in bij het Formule 1-team uit Faenza als vervanger van Daniil Kvyat. De nummer twee uit het F2-kampioenschap van vorig jaar staat aan de vooravond van zijn rookie-seizoen, al heeft hij al wel meerdere sessies in een Formule 1-auto afgewerkt. Vorig jaar mocht hij op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari al eens een dag testen in een 2018-bolide.Tijdens de 'young driver test' in Abu Dhabi volgde een kans in de auto van vorig jaar.

Het zusterteam van Red Bull acht dit echter nog niet voldoende en wil Tsunoda voorafgaand aan de wintertest in Bahrein extra testkansen bieden. Des te meer omdat iedere coureur maar anderhalve actiedag heeft tijdens die ingekorte wintertest. Doordat er testrestricties - enkel een filmdag van honderd kilometer is toegestaan - op het huidige materiaal zitten, moest het team deze woensdag wel weer kiezen voor een auto van minimaal twee jaar oud. Tsunoda stapte zodoende in de STR14 van Toro Rosso, inmiddels wel voorzien van de kleurstelling van 2020.

De kleine Japanner had het circuit van Imola voor zich alleen er kwam zowel 's ochtends als 's middags in actie. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen mag Tsunoda nog minimaal een keer opdraven. Uit informatie van Motorsport.com blijkt namelijk dat AlphaTauri in februari nog twee testdagen, één per coureur, heeft gepland. In eerste instantie werd daarvoor ook aan Imola gedacht, al lijkt de voorkeur inmiddels uit te gaan naar Misano. In februari zou men eveneens een filmdag met de nieuwe creatie voor 2021 willen afwerken.

Actiebeeld: Tsunoda namens AlphaTauri op het circuit van Imola