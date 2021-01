Fire-up: Zo klinkt de Mercedes-motor in de nieuwe McLaren MCL35M

De fire-up vormt ieder jaar een belangrijke en symbolische gebeurtenis voor een Formule 1-team. Des te meer voor McLaren anno 2021, aangezien dat team van motorleverancier is gewisseld. De MCL35M is de eerste McLaren-creatie sinds 2014 die weer van Mercedes-motoren wordt voorzien. Het moet de formatie van Andreas Seidl verder vooruithelpen in de jacht op eerherstel. Dat herstel werd in 2019 al ingezet en is vorig jaar gecontinueerd met P3 in het kampioenschap. De motorische deal met Mercedes moet een volgende stap opleveren voor Lando Norris en nieuwkomer Daniel Ricciardo.

Om de overstap op Mercedes-motoren goed te laten verlopen, heeft McLaren beide tokens verbruikt aan deze motorische transitie. Het Britse team kan in tegenstelling tot concurrenten dus geen significante zwakheden van de 2020-auto aanpakken, men is alle opties kwijt aan het inpassen van de nieuwe krachtbron. Dat lijkt echter wel naar wens te zijn verlopen, getuige deze geslaagde fire-up. McLaren heeft de beelden woensdag naar buiten gebracht, al bevestigt het team aan Motorsport.com dat het daadwerkelijke moment op dinsdag heeft plaatsgevonden. Onder meer teambaas Andreas Seidl en CEO Zak Brown waren aanwezig.

De fire-up van McLaren: zo klinkt de Mercedes-motor van de MCL35M

(Tekst gaat verder onder de video van McLaren)

De getoonde beelden verhullen nog niet veel van het verdere design. Wel duidt het beeldmateriaal op een inmiddels vertrouwde 'papaya orange' livery en het behoud van de meeste sponsoren. In een eerder stadium liet productievoorman Piers Thynne overigens al weten dat de 2021-creatie door de motorwissel toch als een compleet nieuwe auto moet worden gezien door fans. "De achterkant van het chassis en de behuizing van de versnellingsbak zijn fors aangepast voor de nieuwe krachtbron. Het wisselen van krachtbron heeft grote invloed op de architectuur van de hele auto en de manier waarop alles verpakt is. Waar andere teams het merendeel van hun auto's van vorig seizoen meenemen naar dit jaar, ligt dat bij ons iets anders. De overstap op Mercedes-motoren heeft bij ons voor veel veranderingen gezorgd."