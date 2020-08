Wolff: Nieuwe Concorde-verdrag zorgt voor 'flinke verschuiving'

Vorige week maakte de Formule 1 bekend dat alle teams het nieuwe Concorde Agreement getekend hebben. Daarmee zijn de formaties akkoord met de commerciële voorwaarden die van 2021 tot 2025 gelden in de koningsklasse. Mercedes was openbaar aan het tegenstribbelen in de onderhandelingen nadat men van mening was dat de bijdrage aan de sport en het recente succes van het merk niet terugkwamen tijdens de onderhandelingen. Tijdens de Spaanse GP liet Wolff al doorschemeren dat men inmiddels wel in de positie was om een handtekening te zetten.

Voorafgaand aan de Belgische GP verklaarde Wolff dat het niet verrassend is dat alle teams tijdig getekend hebben, maar dat het desondanks een opluchting was dat de onderhandelingen succesvol afgerond zijn. De Oostenrijker verwacht dat het nieuwe akkoord een flinke aardverschuiving in de Formule 1 teweeg kan brengen. “We hebben altijd gezegd dat we in de Formule 1 willen blijven, het bereiken van een akkoord was wat dat betreft niet zo verrassend”, aldus Wolff. “We zijn blij dat we de onderhandelingen tot een goed einde hebben kunnen brengen. We zijn betrokken bij onze sport en kijken uit naar de komende jaren waarin we de grootste transitie uit de geschiedenis van de Formule 1 gaan zien. De flexibele teams met een open blik zullen beloond worden als ze zich succesvol aan kunnen passen aan de uitdagingen die het nieuwe reglement met zich mee brengen.”

In het nieuwe Concorde-verdrag is onder meer opgenomen dat de verdeling van het prijzengeld eerlijker plaats gaat vinden. Dit moet ervoor zorgen dat de sport duurzamer wordt en teams competitiever kunnen worden. Wolff verklaarde eerder deze maand dat Mercedes ‘een van de grootste slachtoffers’ zou worden van dergelijke maatregelen aangezien Ferrari en Red Bull de voordelen wel houden. Na ‘zeer constructieve gesprekken’ tussen Wolff en F1 CEO Chase Carey werd er toch een oplossing gevonden. De nieuwe verdeelsleutel van het prijzengeld is overigens slechts een onderdeel van de nieuwe financiële structuur in F1. Het budgetplafond dat vanaf volgend seizoen van kracht wordt moet daar eveneens aan bijdragen.

Met medewerking van Luke Smith