Grade One-licentie binnen voor Zandvoort

Alle circuits in de topklasse van de autosport moeten een dergelijke licentie hebben om een Formule 1 Grand Prix te mogen organiseren. Dit keurmerk wordt afgegeven na een grondige check door de FIA, waarbij wordt gekeken of de baan veilig genoeg is voor de F1. Voor het circuit in Zandvoort is daar een hele verbouwing aan vooraf gegaan. Verschillende bochten zijn vernieuwd en verbeterd. De Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht, beide kombochten met een serieuze ‘banking’, springen het meest in het oog.

Oorspronkelijk zouden de FIA-officials begin dit jaar al naar Zandvoort afreizen voor het keuren van de baan, zodat in mei de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985 gehouden kon worden. Door de coronacrisis is de race echter uitgesteld naar volgend jaar. Ook mochten de officials niet meer reizen, waardoor de keuring werd uitgesteld. Circuitdirecteur Robert van Overdijk maakte zich geen zorgen. Hij bestempelde de keuring als formaliteit. “Wij verwachten er niks bijzonders aan,” zei hij eerder dit jaar.

Tijdens een pers-update van Circuit Zandvoort maakte Van Overdijk bekend dat het circuit op 26 juni jl. gekeurd is en dat de bevestiging van de Grade One-licentie niet veel later op 7 juli kwam. "We hebben steeds gemeld dat de Grade One wat ons betreft een heel belangrijk papiertje is om die race überhaupt te mogen rijden", verklaarde Van Overdijk. "Maar dat wij dit hele proces samen met de FIA hebben doorlopen. In december hebben we [wedstrijddirecteur] Michael Masi op bezoek gehad en hij gaf toen al aan dat het wat hem betreft duidelijk was dat het allemaal keurig op tijd klaar zou zijn. Uiteindelijk is COVID-19 er tussendoor gekomen en was er voor de mensen van de FIA een reisverbod. Daardoor heeft het wat langer geduurd. We hebben bewust de keuze gemaakt om geen race meer te hosten in 2020. Uiteindelijk hebben we de definitieve eindkeuring gehad op 26 juni met mensen van de FIA, dat heeft ertoe geleid dat wij op 7 juli officieel de definitieve licentie hebben gekregen."

Het betekent dat de baan nu definitief klaar is om een Formule 1-race te organiseren, al benadrukte Van Overdijk: "Ook zonder het coronavirus en alle restricties qua reizen was het geen probleem geweest, maar het is wel prettig dat we die licentie nu officieel echt binnen hebben."

Verstappen in actie op het vernieuwde circuit:

Met medewerking van Pepijn Schoemans