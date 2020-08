Nieuwe naam voor Circuit Zandvoort bekendgemaakt

Medio augustus maakte het circuit al bekend dat er een naamswijziging aangekondigd zou worden. De baan ging dertig jaar lang door het leven als Circuit Park Zandvoort, tot in 2017 de nieuwe eigenaren het woord 'Park' uit de naam haalden. Tijdens een speciale persbijeenkomst werd de nieuwe naam aangekondigd: CM.com Circuit Zandvoort. CM.com werd vorig jaar als een van de grote partners van de Dutch Grand Prix gepresenteerd. De Brabantse techonderneming was als ticketingpartner betrokken bij de Grand Prix van Nederland en is bovendien als sponsor verbonden aan het evenement.

"Voor ons was het erg logisch om een partnership aan te gaan met CM.com. Uiteraard was er al een samenwerking vanuit de Dutch Grand Prix, daarin hebben we elkaar beter leren kennen", verklaarde circuitdirecteur Robert van Overdijk. "Het bleek ook al vrij snel dat we complementair aan elkaar zijn, met name op het vlak van de live ontmoetingsevenementen. We willen hier mensen samenbrengen voor mooie evenementen en dat is voornamelijk op dit moment met autosport. Maar we ontwikkelen ons naar een brede locatie voor business. Dat hebben we ook al wat jaren geroepen, dat is het plan met het circuit. We vinden ook elkaar in het feit dat we die passie voor evenementen delen en dat we beide bedrijven zijn die overlopen van ambitie en kansen zien in markten waar mensen die kans in eerste instantie niet zien of logisch vinden."

CM.com-directeur Jeroen Glabbeek voegde toe: “We delen een toekomstvisie, dit lijkt een circuit waar we een keer per jaar een Grand Prix rijden maar het is veel meer. Elke dag is hier iets te doen. Niet alleen het racen, maar het is over het algemeen een hele mooie evenementenlocatie. Het is ook een mooie bedrijvenlocatie. We wilden een locatie sponsoren die niet alleen in Nederland aanzien heeft, maar ook op internationaal vlak bekendheid met zich meebrengt. Dan kom je al snel bij dit circuit van internationale allure. We groeien als bedrijf wereldwijd, we hebben kantoren over de hele wereld en de Grand Prix wordt ook over de hele wereld bekeken.

In Zandvoort zou op 3 mei van dit jaar voor het eerst sinds 1985 weer een Formule 1-race georganiseerd worden. Door de wereldwijde coronapandemie moest de Grand Prix van Nederland uitgesteld worden tot 2021.

Woensdagmiddag maakte circuitdirecteur Robert van Overdijk bovendien bekend dat het circuit de Grade One-licentie binnen heeft.