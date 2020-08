Nieuw smeermiddel voor wheelguns helpt Red Bull naar snelle stops

De Formule 1 heeft zes races gereden in 2020 en tot dusver heeft Red Bull Racing bij alle races de snelste pitstop afgeleverd. De pitcrew heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en was vorig seizoen over de gehele linie ook al de sterkste en meest consistente groep. Dat leidde tot een reeks wereldrecords, waaronder een stop van 1.82 seconden tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2019. Ook tijdens de laatste Grand Prix in Spanje was de crew van Red Bull goed in vorm, want ze leverden de vier snelste pitstops van de dag af.

In zijn column op de website van Red Bull Racing verklaart Horner wat het geheim is achter de snelle pitstops. “Het is een combinatie van factoren, te beginnen met onze sportief directeur Jonathan Wheatley en hoofdmonteur Phil Turner, plus het trainingsregime dat ons ‘human performance team’ heeft opgesteld én de stabiliteit die we in het team hebben”, zegt Horner. De Brit ziet dat een plekje in de pitcrew gewild is. “Iedereen wil bij de pitcrew horen en er is een gezonde competitie voor deze plekken. Het is een beetje alsof je op school bent en voor het eerste team gekozen wordt. Er is een element van trots dat je onderdeel bent van die lijst.”

Horner benadrukt dat het bij de pitstops niet zozeer om de razendsnelle tijd, maar vooral om de consistentie draait. “Het draait om focussen op de details, oefenen, werken aan marginale winsten en het aanpakken van problemen om consistentie te bereiken, want het heeft geen zin om een wereldrecord te zetten en daarna vijf langzame stops te doen”, aldus Horner, die ook aangeeft dat smeermiddelenleverancier ExxonMobil in 2020 een duit in het zakje heeft gedaan. “We hebben een goed geoliede machine en dit jaar hebben we ook een kleine boost gekregen van ExxonMobil, die nieuwe smeermiddelen voor de wheelguns heeft geleverd om onze prestaties verder te verbeteren.”