Abiteboul: Mogelijk gesprek tussen CEO's Renault en Red Bull

Red Bull en zusterteam AlphaTauri moeten op zoek naar een nieuwe motor omdat de huidige partner Honda vanaf 2021 uit de Formule 1 vertrekt. Echt veel opties heeft Red Bull niet. Zo heeft Mercedes al aangegeven dat het geen motoren kan en wil leveren en Ferrari lijkt gezien de matige prestaties van de Italiaanse krachtbron ook geen optie.

Van de bestaande motorleveranciers blijft dan alleen Renault over. De Fransen kunnen door de FIA gedwongen worden om motoren te leveren als Red Bull daar om vraagt. Hoewel Abiteboul al eerder liet doorschemeren dat hij niet denkt dat dit Plan A is voor Red Bull, verwacht hij dat, als het toch tot gesprekken mocht komen, die hoogstwaarschijnlijk door Renault-CEO Luca de Meo en Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz persoonlijk gevoerd zullen worden.

De relatie tussen Abiteboul aan de ene kant en Christian Horner en Helmut Marko aan de andere kant is nou niet om over naar huis te schrijven en zou wel eens een struikelblok kunnen vormen bij een hereniging van beide partijen. En dus is het mogelijk verstandiger om de onderhandelingen door de wat meer op afstand opererende De Meo en Mateschitz te laten doen. Die eerste was afgelopen weekend op de Nürburgring aanwezig en sprak daar in het motorhome van Red Bull met Horner, Marko en Abiteboul.

“Als je het hebt over op welk niveau we met elkaar praten, dan is Helmut [Marko] voor dit soort discussies altijd mijn aanspreekpunt geweest. Dus ik denk dat dat zo zal blijven. Maar dat gezegd hebbende, Dietrich Mateschitz kent Luca de Meo. Dus daar zal ook wel het een en ander bediscussieerd worden.”

Abiteboul haast zich te zeggen dat het echter nog niet zo ver is. “Het wordt op dit moment nog niet besproken. Ik denk dat Red Bull nog in shock is door de aankondiging van Honda. Dat was voor sommige mensen binnen Red Bull wel of geen nieuws, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar hoe dan ook, ik denk dat ze nog aan het inventariseren zijn en hun opties naast elkaar leggen. Wanneer de tijd rijp is dan zullen ze wel bekijken wat er binnen de reglementen veroorloofd is.”

Red Bull door met Honda-krachtbron?

Hoewel Red Bull al heeft aangegeven dat het na 2021 het liefst het intellectuele eigendom van de Honda-motoren overneemt en die krachtbron vervolgens in eigen huis verder ontwikkelt, geeft teambaas Horner toe dat er naar alle opties wordt gekeken en dat er afgelopen weekend in Duitsland veel over motoren is gesproken. “Er zijn aan het einde van 2021 nog drie leveranciers over dus het is logisch dat we met die partijen praten. Het is onvermijdelijk dat je [met elkaar] over motoren praat als je er voor het seizoen 2022 geen hebt. Maar we hebben de tijd om alle opties te bekijken.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper

