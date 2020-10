Hülkenberg over stoeltje bij Red Bull: "Moeilijk, zeer moeilijk"

Het was al de tweede keer dit jaar dat Racing Point een beroep op Hülkenberg deed. In juli nam de voormalig coureur van Williams, Force India, Sauber en Renault al tot twee keer toe de plaats in van Sergio Perez, die kort voor de GP van Groot-Brittannië positief werd getest op corona en twee races niet in actie kon komen. Hülkenberg reed de Britse GP uit eindelijk niet vanwege een motorprobleem, maar werd een week later tijdens de 70th Anniversary GP knap zevende.

Was de prestatie van Hülkenberg op Silverstone al opmerkelijk te noemen, zijn achtste plaats op de Nürburgring is zo mogelijk nog opvallender, vindt de Duitser zelf ook. “Ja, het was moeilijker. Ik had natuurlijk de kennis van Silverstone in mijn achterhoofd en het is hetzelfde team, en in de basis is ook de auto hetzelfde maar die is toch wel wat veranderd sinds mijn laatste optreden. Het is ook een heel ander circuit. En dan direct instappen voor de kwalificatie is niet zozeer een duik in het koude water als wel een sprong in een ijsbad”, zo legt Hülkenberg uit aan Auto, Motor und Sport.

Waar de Duitser voor de Britse GP 'al' op donderdag door teambaas Otmar Szafnauer werd gebeld en tenminste op vrijdag nog kon trainen, daar kreeg hij dit keer pas een uur of vier voor de kwalificatie een belletje. “Ik was in Keulen bij een vriend thuis. Die was vrijdagavond nog de kroeg in geweest. Ik was bijna nog meegegaan maar heb dat uiteindelijk niet gedaan. Ik was dus fris en we zaten net aan de koffie toen de telefoon ging. Hij [Szafnauer] zei dat ik zo snel mogelijk moest komen. Ik dacht dat het een grap was, maar hij zei dat het niet goed ging met Lance en dat hij waarschijnlijk niet kon rijden.”

Opmerkelijk genoeg was het telefoontje van Szafnauer niet het eerste dat Hülkenberg vanaf de Nürburgring kreeg. Ook Red Bull hengelde – al op vrijdag – naar zijn diensten omdat Alex Albon een onduidelijke uitslag van een coronatest had. “Ja, dat klopt. Vrijdagochtend werd het even hectisch. Het contact was eventjes warm, maar ook snel weer koud.” Hülkenberg staat dus op de radar bij Red Bull, maar of de deur naar de Bulls ook daadwerkelijk openstaat voor een definitieve terugkeer in de Formule 1? “Moeilijk, erg moeilijk. Ze hebben me niet veel hoop gegeven. Dit was echt een uitzonderingsgeval omdat ze natuurlijk niet zomaar wat heen en weer kunnen schuiven met hun rijderspool. AlphaTauri heeft zijn coureurs ook nodig, ze [Red Bull] kunnen niet zomaar een coureur wegplukken en tegen het andere team zeggen: zoek het maar uit.”

Hülkenberg is nog niet bereid het achterste van zijn tong te laten zien waar het gaat om zijn plannen voor 2021. Hij wordt gelinkt aan een stoeltje bij Haas en Red Bull is hem duidelijk niet vergeten, maar de 33-jarige Duitser wil niet nog een jaar als supersub fungeren. “Het klassieke verhaal van de reservecoureur. Dat is nou niet echt iets waar ik naar streef. Een paar teams hebben me dat voorgesteld, op vaste basis. Maar voor mij heeft een vast stoeltje prioriteit.”