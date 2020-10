Renault: "We zullen geen Plan A zijn voor Red Bull"

Honda, de huidige motorpartner van beide teams maakte gisteren bekend dat het na 2021 uit de Formule 1 stapt waardoor de twee stallen van Dietrich Mateschitz op zoek moeten naar een nieuwe leverancier. Mercedes en Ferrari leveren allebei nu al motoren aan twee klantenteams, waardoor Renault – dat volgend jaar McLaren aan Mercedes verliest – overblijft. De Fransen leverden van 2007 tot en met 2018 ook al motoren aan Red Bull. Aanvankelijk was die samenwerking met vier constructeurstitels zeer succesvol, maar de relatie eindigde in 2018 in tranen.

Dat Renault nu weer in beeld is heeft alles te maken met het sportieve reglement van de FIA. In appendix 9 valt te lezen dat de motorfabrikant met de minste klantenteams verplicht is krachtbronnen te leveren aan een team dat geen motor voorhanden heeft. Die leverancier is volgend jaar Renault.

Volgens teambaas Cyril Abiteboul heeft Red Bull na het afhaken van Honda nog geen contact opgenomen. “Ik kan bevestigen dat er nog geen gesprekken zijn geweest”, laat de Fransman aan Motorsport.com weten. “Als deelnemer aan de sport zijn we natuurlijk bekend met de regels, en we hebben ook de intentie om ons aan die regels te houden en onze verplichting te vervullen.”

Maar dat wil niet zeggen dat Renault nu zelf op Red Bull zal afstappen. “We moeten een verzoek krijgen en dat is nog niet gebeurd. En bovendien zijn er nog heel wat details, zoals bijvoorbeeld timing. We zitten nog vrij ver van het moment [dat we moeten helpen], dat zal pas volgend voorjaar zijn. In de Formule 1 kan er in vrij korte tijd een hoop gebeuren en het voorjaar van 2021 is nog ver weg. Maar zoals gezegd, we zullen onze verplichtingen nakomen.”

Gevraagd of een reünie met Red Bull, gezien het verleden, niet vreemd zou aanvoelen, zegt Abiteboul. “Ik denk het wel, maar we moeten natuurlijk ook naar de sport kijken. En het duurt ook nog wel even voor we op dat punt zijn. Ik kan me niet voorstellen dat Red Bull geen alternatief plan heeft. Ze moeten hier al op de hoogte van zijn geweest en Helmut en Christian zitten vol met oplossingen. Ik denk niet dat wij hun Plan A zijn.”

Voor de Fransman kwam de beslissing van Honda niet als verrassing. “We weten dat zoiets altijd kan gebeuren. Ik wist dat ze [Honda] hun betrokkenheid na 2021 nog moesten bevestigen en het ontbreken van die bevestiging was al een indicatie.”