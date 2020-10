Teambaas Williams: "Nieuwe eigenaren verstoppen zich niet"

Sinds de familie Williams vier weken geleden – na de Grand Prix van Italië – definitief afscheid nam van het team is de dagelijkse leiding van het team in handen van de nieuwe teambaas Simon Roberts. Die geeft aan dat de nieuwe eigenaren “zich niet verstoppen”, maar zich achter de schermen rustig aan het oriënteren zijn op de langetermijntoekomst van het team.

In antwoord op de vraag van Motorsport.com hoe die toekomst er uit zal zien en waarom Dorilton nog geen tekst en uitleg heeft gegeven, zegt Roberts. “Matthew Savage [voorzitter van de raad van bestuur van Dorilton] was in Mugello aanwezig bij het team. Hij had een van zijn mensen van de raad van bestuur meegenomen en iemand van het managementteam, dus ze waren er wel degelijk. Ze deden weliswaar geen interviews, maar dit waren hun eerste stappen in de Formule 1 en we gaan ze zeker vaker zien. Ze zijn zich echt niet aan het verstoppen.”

Het antwoord roept de vraag op wat de Amerikanen, die totaal geen ervaring hebben met autosport – laat staan Formule 1 – precies van plan zijn met de stal. “Ze zijn hard aan het werk om alles te leren over deze industrie. Ze zijn verschrikkelijk slim en aardig en erg makkelijk om mee te werken. Het is prima om ze aan boord te hebben. In Mugello vonden ze het fantastisch. We kijken momenteel naar het budget, investeringsplannen en we zijn aan het uitzoeken wat het eerste is dat we moeten oppakken. We willen geen fouten maken, alles wat we doen is er op gericht om op de lange termijn onze prestaties te verbeteren”, aldus Roberts.

De Engelsman zelf zit pas enige maanden bij Williams, na jarenlang voor McLaren te hebben gewerkt. Wat zijn rol in de toekomst zal zijn is nog niet duidelijk. “Daar zijn we nog helemaal niet mee bezig geweest. De hele verkoop van het team is een stuk sneller gegaan dan we hadden verwacht en toen besloot Claire [Williams] opeens om er mee te stoppen, een flinke schok voor ons allemaal. Het belangrijkste is dat we nu continuïteit garanderen. Ik ben erg blij dat ik gevraagd ben om een stapje naar voren te doen, en ik hoop dat ik nog lang kan blijven, maar dat is niet één van de zaken die nu prioriteit heeft.”