Haas blijft loyaal: “Zonder Ferrari waren we hier niet”

Sinds de entree van het Amerikaanse team in 2016 werkt men al nauw samen met Ferrari. Haas gebruikt klantenmotoren en koopt ook de toegestane onderdelen van de formatie uit Maranello. Ferrari beschikte de voorbije seizoenen over een competitieve motor, maar dat is dit seizoen wel anders. Als gevolg van enkele technische richtlijnen is niet alleen de hoofdmacht zwakker geworden, ook Haas heeft flink ingeleverd.

Het Ferrari-contract van Haas loopt eind 2021 af en Renault heeft na dit seizoen weer ruimte voor een nieuw klantenteam. Het is duidelijk dat Haas ook elders zou kunnen kijken voor een competitieve krachtbron. Steiner denkt echter niet dat het juist is om Ferrari na een teleurstellend seizoen te verlaten. “Ik geloof in loyaliteit en Gene [Haas, teameigenaar] doet dat ook”, verklaarde Steiner. “Ze [Ferrari] hebben een aanzienlijke rol gespeeld in onze komst, ze hebben het goed gedaan wat dat betreft. Nu hebben ze het moeilijk, dat weten we, maar ik hoop dat het gaat om problemen op de korte termijn. Ze zullen het oplossen. Ferrari komt altijd terug. Om de eerste de beste kans aan te grijpen en van het schip te springen is niet ethisch. Zonder Ferrari zouden we hier niet zijn, dus daar blijf ik bij.”

Steiner verklaarde bovendien dat er factoren zijn waardoor een samenwerking met Ferrari in de toekomst voordeliger is. “We moeten zien welke kansen er zijn, maar het is in dat geval wel een stuk moeilijker omdat een deel van onze infrastructuur in Italië is opgezet”, aldus Steiner. “We moeten dan verhuizen naar Engeland en dat is geen goedkoop klusje. Op dit moment is het voor ons de beste oplossing om samen met Ferrari hard te werken aan de toekomst, daar kunnen we geen afleiding bij gebruiken. Maar als er dan toch een fabrikant is die ons gratis een power unit wil leveren, staan wij daar zeker voor open!”

Renault niet actief zoekende naar nieuw klantenteam

Steiner zegt dat Haas tot op dit moment geen gesprekken heeft gevoerd met andere fabrikanten over een toekomstige samenwerking. Bij Renault is men overigens ook niet heel happig op het vinden van een nieuwe klantenformatie nu McLaren aan het eind van dit seizoen richting Mercedes vertrekt. “We zijn niet actief op zoek”, verklaarde Renault F1-baas Cyril Abiteboul. “We denken dat het een mooie extra is nu we voor de lange termijn een plan hebben met de sport, we staan open voor kansen. Maar het is niet zo dat we nu actief zoeken naar kansen omdat we in vele klantendeals betrokken zijn geweest. Het is niet vanzelfsprekend dat je er op sportief vlak ook echt iets mee bereikt.”

Met medewerking van Jonathan Noble