Podcast: Hoelang blijft Red Bull nog achter Albon staan?

Opmerkelijk, want de prestaties van Albon zijn nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Op de Nürburgring had de Britse Thai eindelijk een redelijke kwalifictie, hij mocht als vijfde starten met voor zijn neus, naast het gebruikelijke trio Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen, dit keer Charles Leclerc op de eerste startrijen.

Wat een revanche had moeten worden voor een beroerd optreden (P10) in Rusland, werd opnieuw een nachtmerrie. Albon maakte een aantal beginnersfouten, viel uit met een lekke radiator en verliet Duitsland met een nulscore, strafpunten op zijn licentie en het schaamrood op de kaken. Meest opzienbarend was nog wel zijn opmerking tijdens de race tegen zijn engineer Simon Rennie dat de AlphaTauri’s “zo hard met hem aan het strijden waren.”

Het panel van de GPUpdate Podcast is kritisch, niet eens zozeer op de prestaties van Albon als wel op de manier waarop hem vanuit de Red Bull-top nog steeds de hand boven het hoofd wordt gehouden. “Hij is nog steeds het oogappeltje”, weet F1-journalist Mike Mulder. “Ook voor volgend seizoen heeft Marko al gezegd: ‘hij doet het goed, hij rijdt weliswaar op redelijke afstand van Verstappen, maar binnen de marges en als hij zo door blijft gaan rijdt hij dus ook volgend jaar in die auto’.” Onbegrijpelijk vindt F1-journalist Mark Bremer. “Ik vraag me af hoe lang ze dit kunnen blijven verdedigen bij Red Bull. Gasly reed zondag weer een ijzersterke race en je gaat je toch afvragen wat hij allemaal uitgespookt heeft dat hij nog niet weer in die auto zit.”

