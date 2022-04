Williams laat FW44 afvallen door verf van F1-auto te halen

De meeste F1-teams hebben dit jaar moeite om onder het verhoogde gewichtslimiet van 798 kilogram te blijven. Het extra gewicht is het gevolg van nieuwe veiligheidseisen en de overstap naar 18-inch wielen. Diverse formaties worden gedwongen tot het uiterste te gaan om gewicht te besparen om daardoor tijdverlies te beperken. Zo haalden sommige teams verf van de auto in een poging gewicht te besparen. Aston Martin liet weten dat het groen geverfde delen van de auto had verwijderd om ongeveer 350 gram te besparen, terwijl McLaren voor de eerste race van het seizoen ook oranje verf van de airbox had verwijderd. Williams heeft het voorbeeld van de andere twee teams gevolgd. In plaats van verf rond de sidepods en airbox, is nu alleen een stuk onbewerkt koolstofvezel te zien.

Dave Robson, verantwoordelijk voor de performance bij Williams, laat weten dat het voor iedereen lastig was om bij het gewichtslimiet in de buurt te komen. "We streven altijd naar een zo licht mogelijke auto. Ik weet niet of het heel duidelijk te zien was, maar de kleurstelling was lichtelijk veranderd", aldus Robson over de veranderingen die in Melbourne waren doorgevoerd. "We hebben het gewicht proberen te verlagen door verf te verwijderen. Ik weet niet precies waar we staan ten opzichte van anderen als het gaat om overgewicht, maar het is echt een uitdaging om deze auto's onder het gewichtslimiet te krijgen."

In Australië scoorde Williams zijn eerste punt door Alexander Albon lang op de harde band door te laten rijden. Uiteindelijk kwam de Thai als tiende over de finish na een bandenwissel in de laatste ronde. Volgens Robson is het wel zo dat Williams nog worstelt met de balans van de auto. "Dat beperkt ons nog", gaat hij verder. "Het vinden van de juiste balans is een terugkerend thema bij de coureurs. We sleutelen daar al aan sinds de test in Bahrein. We hebben vooruitgang geboekt en er zitten een paar nieuwe onderdelen in de pijplijn. Op het gebied van rijhoogte, afstelling en porpoising denk ik dat we nu aardig in de buurt komen. Als we dat ook maar iets verkeerd doen lopen we het risico de vloer te beschadigen, daar ligt dan ook onze limiet. Maar we zijn vrij dicht bij hoe we het willen hebben. Ik denk dat we ook nog iets meer neerwaartse druk moeten krijgen om de banden beter te laten werken. Dit maakt ons ook weer sneller."