Marko stelt Max Verstappen gerust: Honda heeft problemen opgelost

Hoewel de RB18 in de basis snel lijkt, is de betrouwbaarheid van de bolide nog niet op orde. Het einde van de race in Bahrein werd door zowel Max Verstappen als Sergio Perez niet gehaald. Een vacuüm in het brandstofsysteem zorgde ervoor dat beide Red Bull-coureurs voortijdig moesten uitstappen en kostbare punten lieten liggen. In Jeddah sloeg de regerend kampioen terug met een zege, terwijl zijn Mexicaanse teamgenoot als vierde over de finish kwam. Alles leek weer op orde met de RB18, maar in Australië incasseerde Verstappen dankzij een brandstoflek zijn tweede uitvalbeurt van het seizoen. Kort na de wedstrijd maakte Helmut Marko bekend dat Red Bull de oorzaak ontdekt had.

Inmiddels heeft de Red Bull-adviseur uitgebreider verslag gedaan over het probleem in Melbourne. "Het probleem zat niet in de krachtbron, maar in de brandstoftoevoer", aldus Marko tegen ORF. "De brandstofleiding barstte onder hoge druk. We denken dat dit door porpoising komt. Honda heeft ons gezegd dat we erop mogen rekenen dat het probleem voor de volgende race is opgelost."

Verstappen had al een achterstand op WK-leider Charles Leclerc en zag deze door het malheur in Australië alleen nog maar groter worden. Momenteel bezet de Red Bull-coureur met 25 punten de zesde positie in het klassement, terwijl de Ferrari-coureur al 71 stuks heeft. In Albert Park deed Verstappen wel een poging raceleider Leclerc bij te houden, maar settelde zich om de schade te beperken uiteindelijk op P2. In rondje 39 rook Verstappen een vreemde geur, waarna het team hem sommeerde de wagen naast de baan te parkeren. Hoewel de Nederlander in het verleden zich maar lastig kon neerleggen bij zo'n situatie, stelt Marko dat dit een stuk beter is geworden. "Nadat hij uitviel keerde hij terug naar de pitbox en hebben we alles rustig besproken. Maar mochten we niet snel weer gaan winnen, dan is hij inderdaad een tikkende tijdbom."