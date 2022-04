Max Verstappen incasseerde in Melbourne zijn tweede uitvalbeurt van het F1-seizoen. De Red Bull-rijder lag geruime tijd op de tweede positie en was niet in staat om Ferrari-coureur Charles Leclerc aan te vallen. Na de tweede neutralisatie besloot Verstappen zijn tempo te verlagen en probeerde de race als tweede te eindigen. In rondje 39 ging het mis voor de regerend wereldkampioen. Verstappen meldde via de radio aan het team een vreemde vloeistof te ruiken, waarna engineer Gianpiero Lambiase de coureur meteen de opdracht gaf de RB18 naast de baan te parkeren. Kort na het stilzetten van de auto vatte de auto vlam, maar een marshal met een brandblusser wist de schade enigszins te beperken.

In Bahrein viel Verstappen voortijdig uit door een vacuüm in het brandstofsysteem en inmiddels is de oorzaak van zijn uitvalbeurt in Albert Park ook bekend: "We hebben de oorzaak van het brandstoflek in de auto van Max kunnen achterhalen", vertelt Red Bull-adviseur Helmut Marko. Op de vraag van Speedweek of het probleem op korte termijn opgelost kan worden wil Marko niet antwoorden. "De zaak is erg complex. Het probleem is absoluut anders dan dat van Bahrein."

Door de tweede uitvalbeurt van de Nederlander en de tweede overwinning van Charles Leclerc, zag Verstappen de Monegask flink uitlopen in de stand bij de rijders. Momenteel bezet de Red Bull-coureur met 25 punten de zesde positie in dat kampioenschap. Leclerc gaat met 71 punten aan de leiding, gevolgd door George Russell die in Australië zijn eerste podium van het seizoen haalde. In het constructeurskampioenschap staat Red Bull Racing op plaats drie, achter Mercedes en Ferrari.