Zeer kostbare DNF voor Max Verstappen in GP Australië

Max Verstappen moest de derde krachtmeting van het F1-seizoen vanaf P2 aanvangen. De potentie zat zaterdag in essentie wel - ook volgens Verstappen - in de RB18, maar de balans bleek niet naar wens en Verstappen blokkeerde tijdens zijn eerste Q3-run in bocht 13. Het maakte dat de Limburger Charles Leclerc voor zich moest dulden, al had Verstappen voor ogen om net als in Saudi-Arabië terug te slaan op zondag. Het zou allemaal anders lopen en niet zo'n klein beetje ook.

Bij de start lukte toeslaan niet en bleek pole voor Leclerc om te zetten in kopstart. Verstappen probeerde de WK-leider op mediums te volgen, maar zijn bandenslijtage bleek een stuk hoger te liggen dan van de Ferrari. Het leverde een vroege pitstop op, een bandennadeel voor de tweede stint en na de stop van Leclerc ook een achterstand van vijf seconden. Dat laatste werd ongedaan gemaakt door tussenkomst van de safety car, waarna Verstappen een voorzichtige poging waagde bij de herstart. De simpele conclusie daarna luidde dat de race pace van Red Bull - gekoppeld aan de bandenslijtage - lang niet goed genoeg was. P2 was het hoogst haalbare, maar ook dat zou er niet van komen. Na 38 ronden kreeg Verstappen namelijk de melding: "Okay Max, please stop the car."

Het betekent dat Verstappen voor de tweede keer in het lopende F1-seizoen, en daarmee voor de tweede keer in een tijdsbestek van pas drie races, is uitgevallen en een zeer kostbare nulscore laat noteren. De Nederlander blijft daarmee steken op 25 WK-punten en ziet zijn achterstand op Leclerc fors oplopen. Het maakt dat Christian Horner het hoofd in zijn handen legde aan de pitmuur en dat Red Bull en Red Bull Powertrains-Honda nieuwe kopzorgen hebben over betrouwbaarheidsproblemen. Zo bleef Verstappen in Bahrein ook al puntloos achter door een vacuüm in de tank en is Yuki Tsunoda inmiddels al aan zijn derde - en laatst toegestane - krachtbron toe.

