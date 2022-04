F1-teambazen niet blij met samenwerking tussen Ferrari en Haas

Haas F1 Team kende een ijzersterke start van het seizoen, maar sommige formaties vragen zich af of de Amerikanen niet te veel profiteren van de nauwe samenwerking met Ferrari. In het verleden kocht Haas zoveel mogelijk toegestane onderdelen van Ferrari. Voor dit jaar is het Amerikaanse team ook naar Maranello getrokken en heeft het diverse personeelsleden van Ferrari binnengehaald. De concurrentie vreest dat Haas profiteert van gedeelde kennis, iets wat diverse andere teams niet kunnen. De FIA is er echter van overtuigd dat de samenwerking tussen Haas en Ferrari volgens de regels verloopt, maar dat weerhoudt sommigen er niet van om te eisen dat de regels in de toekomst moeten worden aangescherpt.

"Ik denk dat de reglementen aangepast moeten worden, waardoor huidige discussies zoveel mogelijk voorkomen worden. Iedereen verdient het om goed te presteren. Mensen moeten beloond worden bij het leveren van goed werk. Maar jobhoppen op bijvoorbeeld hetzelfde terrein creëert iets wat niet nodig is", aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Dat gold ook voor ons. Wij kregen veel over ons heen toen we twee jaar geleden de windtunnel deelden met Aston Martin. Ik vind dat geen enkel team moet kunnen samenwerken zoals ze we vandaag de dag zien bij sommige formaties."

McLaren-teambaas Andreas Seidl is stelliger en vindt dat de Formule 1 hard moet optreden in dit soort zaken. Volgens de Duitser moet bijna elke vorm van samenwerking tussen teams stoppen. "Een kampioenschap moet tussen tien, elf of twaalf constructeurs gaan. Dit houdt dat in dat er niets aan informatie over performance gedeeld mag worden. Het enige dat gedeeld mag worden zijn de power units en versnellingsbakken. Dus geen informatie over bijvoorbeeld infrastructuur", zegt Seidl. "Zodra dat wordt toegestaan is het voor de FIA lastig te controleren en iets wat niet te controleren is, moet verboden worden. Dit heeft twee redenen. Het maakt B-teams competitiever dan teams zoals wij en A-teams profiteren hier ook van. Er moet een gesprek komen tussen F1, de FIA en de teams in de hoop deze situatie te veranderen."

Tegengeluiden

Niet alle F1-teams zitten te wachten op veranderingen. Alfa Romeo-baas Fred Vasseur is blij met de huidige regelgeving en vindt deze effectief genoeg. "Ik weet niet of het verstandig is om de regels aan te passen. Naar mijn mening is het nu vergelijkbaar met het financiële reglement", aldus de Fransman. "De regels zijn strikt genoeg om alles eerlijk te laten verlopen. Wanneer de regels worden opgevolgd, is alles in orde. Ik denk dat we de FIA hierin moeten vertrouwen. Zij hebben de taak om de situatie te monitoren en daar zijn ze mee bezig. Voor mij is het goed zoals het is." Alpine-leidinggevende Otmar Szafnauer deelt echter de mening van Seidl. "Ik ben het wel met Fred eens dat in een ideale wereld de regels helder zijn, maar het probleem zit hem in het toezicht", zegt Szafnauer. "Het is onmogelijk om alles te controleren. Ik denk dat we het zo moeten aanpassen dat alles wél te checken is. Hierdoor wordt ook het speelveld gelijk. Er moet een gesprek komen met de FIA."

De meningen van andere F1-teambazen doen Haas-baas Guenther Steiner weinig. Volgens de Italiaan is de FIA tevreden over de samenwerking met Ferrari. Op de vraag wat hij vindt van het voorstel van Seidl om alleen power units en versnellingsbakken te delen, antwoordt Steiner. "Gelukkig leidt hij de FIA niet. Hij kan het natuurlijk wel inbrengen, maar er is een bestuur en zij bepalen wat er gaat gebeuren", stelt Steiner. "Acht jaar lang won Mercedes het constructeurskampioenschap. Ze beschikten over de beste krachtbron en leverden zeer goed werk. Toen riep niemand dat het anders moest. Hier is dan ook een bestuur voor. Zolang bepaalde mensen het bij praten houden, gaat er ook niets gebeuren."