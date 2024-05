Samenvatting van de derde F1-training in Monaco

Charles Leclerc wacht nog altijd op een podium in zijn geboorteplaats Monaco. Afgaande op de vrije trainingen van vrijdag en zaterdagochtend in het prinsdom is de Ferrari-coureur aardig op weg. Was hij vrijdag al twee keer de snelste, ook op zaterdagochtend in VT3 topte Leclerc de tijdenlijst.

De 26-jarige coureur lijkt de beste papieren te hebben om in ieder geval zaterdagmiddag naar pole te koersen en dat is op het smalle stratencircuit weliswaar geen garantie (zie de poles van Leclerc in 2021 en 2022), maar vaak al wel het halve werk in de jacht op die felbegeerde Monaco-overwinning.

De laatste vrije training begon onder een stralende zon, met een veld dat meteen in gang schoot. George Russell was als eerste op de baan te vinden, niet veel later gevolgd door zijn collega-coureurs. Die konden na dertien minuten allemaal weer naar binnen. Valtteri Bottas had in de smalle sectie bij het zwembad met zijn rechter achterwiel de muur getoucheerd, waarna rechtsvoor de wielophanging het begaf. Hinkend wist de Fin in zijn Sauber nog enkele meters af te leggen, maar bij La Rascasse was het einde verhaal en code rood. De baancommissarissen wisten de C44 binnen enkele minuten weg te halen en dus kon de sessie al vrij snel worden hervat.

Vanaf dat moment doken de snelste rondetijden naar beneden. Russell was de eerste die een serieuze tijd liet aantekenen, maar in de minuten daarna was er op de digitale rondeborden veel paars (en dus verbeteringen van snelste sectietijden) te zien. Met nog een half uur te gaan was het dan eindelijk Leclerc die de macht greep met een 1.12.521. Ver verwijderd nog van zijn snelste tijd van vrijdag, maar hij bouwde het rustig op en verbeterde met nog een kwartier te gaan tot een snelste sessietijd van 1.11.369.

Achter Leclerc had Max Verstappen het ook vandaag moeilijk. De Nederlander klaagde gisteren over het gehobbel van de RB20 en als gevolg daarvan het gebrek aan druk op de voorwielen, maar wist er in deze derde vrije training toch een alleszins respectabele 1.11.566 en een tweede stek uit te persen. Weliswaar twee tienden langzamer dan Leclerc, maar toch een pak dichter in de buurt dan vrijdag.

Of Red Bull de zaken op de rit heeft en tijdens de kwalificatie nog een paar tienden kan vinden weten we vanmiddag. De kwalificatie van de Grand Prix van Monaco begint vanmiddag om 16.00 uur. Uiteraard is die te volgen met het liveblog op Motorsport.com.