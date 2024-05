Het jubileumjaar van het nu twintig jaar oude Formule 1-team van Red Bull Racing begon vol controverse. Teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag - waar hij later van vrijgesproken werd na onafhankelijk onderzoek -, de positie van Helmut Marko wankelde en het scheen tussen Horner en Jos Verstappen totaal niet te boteren. Met het gerommel achter de schermen kwamen er ook geruchten over een eventueel vertrek van Max Verstappen bij zijn huidige werkgever, maar volgens de Nederlander zijn de verhalen over een ruzie tussen Horner en zijn vader zwaar overdreven. "Ze verschillen van mening, dat is heel wat anders", vertelt de regerend wereldkampioen in gesprek met The Guardian.

De Red Bull-rijder kan niet ontkennen dat het onrustig is bij zijn werkgever. Verstappen doet er alles aan om zich afzijdig van de verhalen te houden, maar baalt wel van alle rumoer rond zijn werkgever. "Ik had liever niet dat er verhalen rondgingen over wat er in het team allemaal gebeurt, maar we moeten hiermee omgaan en gewoon doorgaan", vertelt de Nederlander. "Ik heb een contract bij het team waarin staat dat mijn werk is. Ik moet presteren en daar ben ik op gefocust. Ik ben geen politicus en hou niet van alle politiek. Ik ben samen met de mensen om mij heen gefocust op mijn performance. Zij proberen mij af te leiden van alle negativiteit."

In de carrière van Verstappen hebben zowel Horner als zijn vader een grote rol gespeeld. Dat erkent de coureur zelf ook. "Ze zijn als het ware steunpilaren voor mij, maar er zijn heel veel van die pilaren betrokken geweest. Mijn vader blijft er vanzelfsprekend altijd bij", aldus de 26-jarige. "Toen ik bij Red Bull kwam werd Christian er een pilaar voor mij. Het gaat er onder aan de streep om wie op de baan de focus op het presteren heeft. Dat hebben we altijd al gezegd. Ook op dit moment zijn we voornamelijk gefocust op het presteren, en hopelijk kunnen we dat zo houden."