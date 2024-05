Dat Red Bull Racing zich niet helemaal op het gemak voelt in Monaco, dat was na de drie Formule 1-trainingen al duidelijk. Maar dat het zo slecht zou gaan voor Sergio Pérez was ook weer niet verwacht. De Mexicaan kreeg het niet voor elkaar om een echt snelle ronde te rijden en strandde in Q1. Voor hem rest een achttiende startpositie voor de Grand Prix van zondag. Ook Fernando Alonso viel tegen en kwam niet door Q1 met een zestiende tijd. Zhou Guanyu, Valtteri Bottas en Logan Sargeant zijn de overige afvallers.

Voor Pérez is naast de dramatische startpositie nog meer slecht nieuws. De toekomst van de coureur is nog ongewis en met deze prestatie zal hij alleen maar meer onder druk komen.