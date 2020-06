VIDEO: Het bijzondere verhaal achter de Benetton B192 van Schumi

Op 22 maart 1992 nam Michael Schumacher voor het eerst plaats op het Formule 1-podium. Doordat hij Gerhard Berger in de slotfase van de Mexicaanse GP achter zich hield, mocht de Duitser samen met racewinnaar Nigel Mansell en diens Williams-collega Riccardo Patrese 'aufs Treppchen'. Dit succesje boekte Schumacher met de B191B, maar vanaf de Spaanse GP kreeg hij de beschikking over de gloednieuwe B192.

Met die nieuwe Benetton werkte het F1-icoon de rest van het seizoen 1992 af en wist hij onder meer zijn eerste zege op het circuit van Spa-Francorchamps te boeken. Die zegetocht paste bij zijn verdere doorbraak: Schumacher eindigde als derde in het WK, achter het dominante Williams-duo. De Duitse ster die zich al langer aandiende, was daarmee definitief doorgebroken. De Benetton B192 blijft voor altijd aan deze opmars verbonden, met recht een bijzondere auto dus.

Van Hunt tot Schumacher: iconische auto's in bezit

Maar waar kunnen we die 'bijzondere' auto vandaag de dag vinden? Nou eentje is in het bezit van Lorina McLaughlin - waar we voor de coronacrisis mee spraken. Lorina wie? De naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen. Maar toch: deze vrouw is wel de gelukkige eigenaresse van de Benetton-Ford B192-08. Het gaat specifiek om het exemplaar waarmee de Duitse Rekordmeister in Japan reed en Schumi tijdens de seizoensfinale in Adelaide zijn derde plek in het WK veiligstelde.

Met zo'n kostbaar bezit, mag het geen verrassing heten dat McLauglin goed in de slappe was zit. Haar huwelijk met David McLaughlin heeft daar ontegenzeggelijk aan bijdragen. Ze sloegen de handen ineen en wierpen zich op als voorvechters van historische F1-races. Allemaal onder de naam 'The FORCE': The Historic European Formula One Race Car Entrants. Hun gezamenlijke passie leidde naast deze historische raceklasse ook tot enkele fraaie privébezittingen. Wat te denken van de McLaren M23 in Marlboro-kleuren, de auto waarmee James Hunt in 1976 de wereldtitel pakte. Jaren later is ook de Benetton van Schumacher toegevoegd aan de collectie. Of zoals McLaughlin het zelf verwoordt: "We brought it home to England, where it belongs."

Van lopend naar races tot rijden in Schumi's Benetton

Maar even terug naar deze Lorina McLaughlin. Want wat is het verhaal achter deze vrouw? Haar verzameldrift valt namelijk niet alleen toe te schrijven aan het benoemde huwelijk en een overschot aan geld. Dat zou te makkelijk zijn. Op jonge leeftijd werd ze zelf al door het racevirus gegrepen. Het verhaal wil dat ze op dertienjarige leeftijd een bezoek aan Goodwood bracht en daarna verkocht was. Geld voor de bus of trein was er in haar ouderlijk huis niet, waardoor ze lopend of liftend zoveel mogelijk race-evenementen in de buurt probeerde te bezoeken. De volgende stap kon natuurlijk niet uitblijven: op een dag zelf rijden. Haar toenmalige vriend kocht een gebruikte Formula Ford, waar vrouwlief ook mee mocht rijden. De droom was daarmee ten dele verwezenlijkt.

Niet veel later reed McLaughlin al tegen mannen als Hunt en Alan Jones. Ze kon qua carrièreverloop geen gelijke tred houden, maar dat is geen schande. Zeker niet omdat ze wel degelijk haar mannetje stond en wist door te stromen naar de Formule 4. Na vele successen in clubklassen stortte ze zich op het echte levenswerk: historische Formule 1-auto's kopen en besturen. Daarbij gaat het naar eigen zeggen niet alleen om de snelheid, McLaughin wil de auto's vooral tonen aan het enthousiaste publiek: "Het is een beetje alsof je een schilderij van een oude meester in bezit hebt. Je moet er zuinig op zijn en het kunstwerk goed doorgeven aan de volgende generatie." Tot die tijd rijdt McLaughin zo'n zesmaal per jaar in de Benetton, vanzelfsprekend met veel respect voor het materiaal. Het meesterwerk van Schumi is bij de Britse liefhebber in goede handen, fans kunnen dus gerust zijn.

Bekijk hierboven het hele video-interview over de Benetton en diens bijzondere eigenaar. Ontdek wat de B192 een typische Schumacher-auto maakt en hoe McLaughin ermee omgaat.