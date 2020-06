Albon: Connectie met fans blijft ook na coronacrisis behouden

Vanwege het coronavirus werden de eerste tien Grands Prix uitgesteld of afgelast. Een aantal coureurs heeft zich daarom in de afgelopen periode gestort op het simracen, een van hen was Albon. Hij besloot zijn avonturen via streamingplatform Twitch met zijn fans te delen. De coureur van Red Bull Racing opende daarmee zijn ogen voor een nieuwe soort competitie en de mogelijkheden om dichterbij zijn volgers te komen. De interactie die hij met de fans had in de afgelopen periode verwacht Albon vast te kunnen houden voor de toekomst, hoewel het lastig is om contact te blijven houden tijdens echte raceweekenden.

“Wat ik me al gerealiseerd heb is dat er absoluut het gevoel is dat de fans echt contact konden maken met de coureurs”, zei de Thai over zijn ervaringen tijdens de FIA eConference 2020. Hij beseft dat het normaal lastig is voor fans om contact te leggen met coureurs, maar dat het via Twitch wel mogelijk was noemt hij dan ook ‘heel bijzonder’. “Ik denk dat het heel open is en je kan behoorlijk open praten met iedereen. We hebben een geweldige groep fans, ik denk dat die gemeenschap heel liefhebbend is. Ik zie niet in waarom we hier niet mee door kunnen gaan in het echte leven. Ik denk dat het ook door blijft gaan. Het gaat nu heel druk worden, maar zodra het seizoen eindigt en we bij kerst en de jaarwisseling komen zullen we terugkeren en die betrokkenheid door laten gaan.”

Albon was een van de vaste deelnemers aan de Virtual Grands Prix die de F1 organiseerde in de afgelopen maanden. “Ik heb er erg van genoten. Het was erg leuk en competitief. Ik denk dat coureurs elkaar altijd heel graag willen verslaan als ze in een omgeving geplaatst worden waar ze tegen elkaar strijden”, zei Albon, die gelooft dat er goede kansen zijn voor coureurs om in de toekomst meer betrokken te zijn bij esports. “De gemeenschap binnen de sport, niet slechts de coureurs maar ook de fans en hun betrokkenheid bij de streams, was echt ongelooflijk. Ik heb me een soort van opengesteld voor deze hele nieuwe wereld waarin ik me voorheen nooit echt verdiept had en denk dat het een hele spannende kans voor ons is.”

Formule E-coureur Stoffel Vandoorne, winnaar van de esports-competitie van de Formule E, sluit zich bij Albon aan en stelt dat het streamen een van de meest positieve dingen was die voortkwam uit het racen tijdens de lockdown. “Voor mij was dit een geheel nieuwe ervaring om de fans erbij te betrekken. Zij hebben er absoluut van genoten om de actie vanuit mijn perspectief te zien, maar ook de communicatie tussen de coureurs was waarschijnlijk relaxter dan in het echte leven. Het is leuker, boeiender en uiteindelijk hebben we de fans thuis er ook mee vermaakt. Je hoeft niet aan te veel dingen te denken, je moet gewoon jezelf zijn.”

Met medewerking van Jonathan Noble