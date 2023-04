VIDEO: Herstart levert chaos op en zorgt voor derde rode vlag

Met nog twee ronden te gaan werd de GP van Australië voor de tweede keer opnieuw in gang gebracht met een staande start, maar het plezier was van korte duur. Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen probleemloos door de eerste bochtencombinatie, maar daarachter ontstond chaos. Carlos Sainz tikte Fernando Alonso in een spin, terwijl Pierre Gasly zich verremde en door het gras ging. Toen de Fransman terugkeerde op de baan, tikte kwam hij in aanraking met Alpine-teamgenoot Esteban Ocon, waardoor beide coureurs in de muur eindigden. Verder naar achteren reed Logan Sargeant tegen de achterkant van Nyck de Vries, waardoor beide rijders in het grind eindigden. Lance Stroll ging in bocht 3 vervolgens door het grind.

De chaos en de vele brokstukken op de baan zorgden ervoor dat de wedstrijdleiding meteen weer de rode vlag moest uithangen. De volgorde was hierdoor flink door elkaar geschud, maar inmiddels hebben de stewards bekend gemaakt dat de volgorde van de vorige herstart weer wordt aangehouden als de coureurs voor de 58e en laatste ronde terugkeren op de baan. Dat doen zij achter de safety car. De uitslag van de race is hierdoor ook zo goed als zeker, met Max Verstappen voor Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Carlos Sainz ligt nu vierde, voor Lance Stroll, Sergio Perez, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri en Zhou Guanyu. Wel krijgt Sainz een tijdstraf van vijf seconden voor zijn aandeel in de botsing met Alonso, waardoor hij nog ver terug kan vallen. De grote verliezers zijn Ocon en Gasly, die niet verder kunnen en hierdoor dus buiten de punten vallen.