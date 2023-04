Na twee dagen wisselvallig weer scheen op zondag de zon volop in Albert Park. De hogere temperaturen betekenden alleen wel dat de teams enigszins blind de race ingingen wat betreft hun kennis van de banden, aangezien er op voorgaande dagen in veel koeler weer gereden werd.

Max Verstappen leek aanvankelijk een goede start te hebben vanaf de pole-position, maar George Russell was nog beter van zijn plek. De Brit ging de Nederlander bij de eerste bocht voorbij voor de leiding, waarna Verstappen bij de derde bocht ook Lewis Hamilton voor zich zag komen, waarmee het team van Mercedes eerste en tweede lag. Charles Leclerc kreeg bij het naderen van de derde bocht een tik op het rechterachterwiel van Lance Stroll, waardoor de Ferrari-coureur van de baan spinde en in de grindbak kwam te staan. Het incident was reden voor een vroege safety car.

Na drie ronden werd de race hervat. Russell, Hamilton en Verstappen sloegen in de ronden die volgden een gaatje ten opzichte van Carlos Sainz, die in de eerste ronde voor Fernando Alonso was gekomen. Russell moest in de openingsfase echter harder pushen dan hem lief was. “Jullie vragen me om mijn banden te managen, maar ik word belaagd door mijn eigen teamgenoot”, klonk het over de boordradio.

In de zevende ronde was er een stevige crash van Alexander Albon, die op dat moment fraai zesde lag. De Williams-coureur verloor op hoge snelheid de controle over zijn Williams bij de zesde bocht, waarna hij met flink wat vaart de grindbak in spinde en tegen de bandenstapels bij de zevende bocht klapte. De safety car kwam naar buiten en Russell en Sainz grepen het moment aan voor een pitstop om naar de harde band te wisselen. Zij vielen hierdoor terug naar respectievelijk de zevende en elfde plek. Hamilton, die door de stop van Russell aan de leiding kwam, baalde dat hij niet naar binnen was gehaald. “Ik ben gigantisch in het nadeel nu”, mopperde de zevenvoudig kampioen over de radio.

Een ronde later kantelde de situatie volledig doordat de rode vlag werd uitgehangen, vanwege alle grind en stukjes koolstofvezel die bij de zevende bocht op de baan waren beland. De code rood betekende dat alle coureurs een ‘gratis’ bandenwissel kregen in de pitstraat. “Sorry George, dat heeft ons genaaid. Maar laten we er het beste van maken. We kunnen nog terug naar voren komen en op het podium eindigen, of voor nog iets mooiers gaan”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff tegen Russell, die erkende dat het ten tijde van de safety car de juiste beslissing was om een pitstop te maken. Bijna het volledige veld gebruikte de rode vlag om naar de harde band te wisselen. Alleen Nyck de Vries en Logan Sargeant kozen voor medium rubber.

Na een onderbreking van zestien minuten werden de coureurs achter de safety car terug de baan op geleid voor een herstart vanaf de grid. Hamilton mocht het tempo bepalen onderweg naar de startopstelling, maar veroorzaakte enkele hachelijke situaties aan de achterkant van het veld door erg traag de baan rond te gaan. Zo schoot Kevin Magnussen bij de zesde bocht de grindbak in én een flink aantal auto's voorbij, doordat een aantal wagens bij de zevende bocht zo goed als tot stilstand was gekomen. Verstappen vroeg zich over de boordradio af of Hamilton meer dan tien wagenlengtes had laten vallen naar de safety car en de wedstrijdleiding stelde een onderzoek in, maar de Brit bleek volgens de regels in zijn recht te staan: de regel dat de leider binnen tien wagenlengtes van de safety car moet blijven geldt niet bij een staande herstart.

Hamilton behield zonder veel problemen de leiding bij de herstart, terwijl Verstappen zich breed moest maken om Alonso achter zich te houden. Iets verder naar achteren maakte Russell twee plekken goed, zodat hij alweer vijfde lag. De Vries werd bij de derde bocht omhoog gewipt door Ocon, die bij de apex werd afgesneden door de AlphaTauri-coureur, maar beide coureurs ‘overleefden’ het moment.

Hamilton en Verstappen reden vervolgens samen een paar seconden weg bij de rest, waarna de Nederlander het welletjes vond en met een fraaie inhaalactie buitenom de Mercedes van de Brit passeerde, terwijl het tweetal richting de negende bocht stormde. De Limburger toonde daarna hoeveel meer tempo er nog in de RB19 zat door gelijk een gat van meer dan twee seconden te creëren tussen Hamilton en hemzelf. Russell klom in de dertiende ronde op naar de vierde plek, maar de inhaalactie op Pierre Gasly bleek zijn laatste. Vijf ronden later sloegen er namelijk vlammen uit de achterkant van zijn auto, waarna hij de W14 met een motorprobleem bij de uitgang van de pits parkeerde. Het incident was reden voor een korte VSC-periode.

Nadat de coureurs weer werden vrijgelaten, verdween Verstappen aan de horizon. De Red Bull-coureur bouwde een voorsprong op van tien seconden, terwijl Hamilton zijn focus verlegde naar de auto achter hem: de Aston Martin van Alonso. Het idee was dat er op de huidige set banden naar de finish zou worden gereden, maar Hamilton zag intussen hoe de Spanjaard hem naderde. “Alonso probeert je te laten pushen zodat je meer van je banden gaat gebruiken. Laten we daar niet intrappen”, meldde race-engineer Pete Bonnington aan Hamilton, die er echter nog niet helemaal gerust op was. “Het bestaat niet dat zij op dezelfde strategie zitten als wij.”

Met nog tien ronden te gaan verloor Verstappen meerdere seconden doordat hij bij de voorlaatste bocht op het gras kwam. “Ik blijf daar maar blokkeren”, liet hij aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase weten. De Nederlander zou zijn voorsprong daarna snel weer uitbreiden naar meer dan tien seconden. Zo leek de race in Melbourne voor Verstappen uit te draaien op een walk in the park, maar de wedstrijd was nog niet gelopen.

Kevin Magnussen botste vijf ronden voor het einde bij het uitkomen van de tweede bocht namelijk tegen de muur. Het rubber van zijn rechter achterwiel vloog van de velg en belandde op de baan. De Deen parkeerde zijn auto langs de kant en met nog vier ronden te gaan kwam de safety car het circuit op, die verschillende coureurs in de achterhoede besloten te benutten voor een pitstop om naar de zachte band te gaan voor de slotfase. Even later legde de racedirectie de actie echter stil met een rode vlag, omdat er ook stukken velg op het circuit terecht waren gekomen. “What the fuck? We hebben geen rode vlag nodig”, reageerde Verstappen verontwaardigd. De coureurs werden andermaal gesommeerd om hun wagens in de pitstraat te parkeren, waardoor de rijders die dat nog niet hadden gedaan zonder positieverlies naar de soft konden wisselen.

Om 8.56 uur Nederlandse tijd werd het veld weer naar de grid gedirigeerd, waarna er - in principe - nog twee ronden geracet kon worden tot de finish. Verstappen bleef Hamilton voor bij de herstart, maar daarachter werd het chaos. Sainz tikte Alonso in een spin, terwijl Perez en Gasly bij de eerste bocht van de baan raakten en Sargeant zich verremde en tegen De Vries knalde. Toen Gasly daarna bij de tweede bocht terugkeerde op het circuit, kwam hij in aanraking met teamgenoot Ocon, waarop beide Alpine-coureurs in de muur eindigden. Stroll lag vervolgens even derde, maar ging bij de derde bocht de grindbak in. De mêlée betekende dat opnieuw de rode vlag tevoorschijn kwam. Het was vervolgens de vraag wat er verder met de race zou gebeuren.

Na enkele minuten van onzekerheid maakte de FIA bekend dat het veld achter de safety car terug de baan op zou komen, waarbij de situatie bij de herstart weer als volgorde werd genomen, minus de vijf coureurs die bij de herstart waren uitgevallen. Daarna zou de wedstrijd bij de eerste doorkomst meteen worden afgevlagd, aangezien er nog maar één ronde te gaan was en de ronde uit de pits ook moet worden meegeteld. Dit was gunstig nieuws voor Alonso, die door Sainz was teruggevallen naar de elfde plek maar weer terugging naar de derde positie, maar slecht nieuws voor bijvoorbeeld Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda, die vierde en vijfde lagen na de rommelig verlopen herstart: zij werden teruggezet naar de achtste en elfde plaats. Drama was er ook voor Sainz, die terwijl de actie stillag een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het veroorzaken van de botsing met Alonso. “Nee, dit is onacceptabel!”, riep Sainz over de boordradio, terwijl hij in de pitstraat stond te wachten tot het moment dat de overgebleven twaalf wagens weer naar buiten gingen.

De overwinning van Verstappen liep dus geen gevaar meer en ook Hamilton en Alonso waren zeker van een podiumplaats. Sainz zou als vierde over de streep komen, maar kreeg dus nog vijf seconden bij zijn racetijd opgeteld. Stroll schoof zodoende op naar de vierde plek, terwijl Perez vijfde werd na de Grand Prix vanuit de pitstraat te zijn gestart. Norris en Hülkenberg werden als zesde en zevende geklasseerd, terwijl Piastri de punten voor de achtste plaats pakte in zijn thuisrace. De resterende punten gingen naar Zhou Guanyu en Tsunoda. Bottas werd na een weinig verheffend weekend elfde. En Sainz? Die viel door zijn straf dus terug naar de twaalfde en laatste plaats.

Het Formule 1-seizoen 2023 gaat door het wegvallen van de Grand Prix van China pas over vier weken verder. De volgende race is op 30 april in Azerbeidzjan.

Uitslag F1 GP van Australië: