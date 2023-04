VIDEO: Code rood GP Australië wegens brokstukken na incident Magnussen De Grand Prix van Australië is zojuist voor de tweede keer stilgelegd door de wedstrijdleiding. Aanleiding voor de tweede code rood is een incident van Kevin Magnussen, die zijn rechter achterband en diverse brokstukken op de baan deponeerde nadat hij bij het uitkomen van bocht 2 tegen de muur kwam. Bekijk de beelden van het incident in de onderstaande video.