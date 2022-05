VIDEO: Het F1-weekend in Miami door de ogen van Verstappen en Perez

Vrijdag werkten Max Verstappen en Sergio Perez hun eerste meters af op het Miami International Autodrome, maar de aanloop naar het raceweekend begon enkele dagen eerder al. Op dinsdag mocht de regerend wereldkampioen zich al even uitleven in een swamp buggy, terwijl zowel Perez als Verstappen woensdag te gast was bij honkbalteam Miami Marlins. Op diezelfde dag gaven de coureurs van Red Bull Racing ook acte de présence tijdens het openingsfeest van het F1-weekend in Miami.

Deze momenten komen uitgebreid voorbij in een nieuwe aflevering van Behind the Charge, waarin Verstappen en Perez je meenemen achter de schermen in de aanloop naar het raceweekend in The Sunshine State. Natuurlijk is er in de video, die bovenaan deze pagina te zien is, ook veel aandacht voor de actie op het asfalt. De moeizame vrijdag van Verstappen, maar ook zijn sterke overwinning op zondag passeren dus uitgebreid de revue.