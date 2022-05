Zhou maakt indruk op Alfa Romeo: “Kwalificatie is enige probleem”

Als enige debutant in het Formule 1-seizoen 2022 weet Zhou Guanyu al dat hij de beste rookie van het jaar gaat worden. Tot dusver laat de eerste fulltime Chinese F1-coureur ooit echter ook een heel behoorlijke indruk achter. In Bahrein pakte hij met de tiende positie meteen een puntje in zijn debuutrace, om in de twee daaropvolgende races elfde te worden. Na een uitvalbeurt in de sprintrace in Imola werkte Zhou zich in de zondagse race nog op naar de vijftiende positie, om daarna tijdens de inaugurele Grand Prix van Miami al na zes ronden klaar te zijn.

Daar had Zhou zelf overigens geen schuld aan, erkent hoofdengineer Xevi Pujolar van Alfa Romeo. “We hadden na de eerste ronde een waterlek. We hebben een paar dingen geprobeerd, maar het was onmogelijk om dat te herstellen. We moesten de auto dus uit laten vallen, anders hadden we de motor beschadigd”, zegt Pujolar over de uitvalbeurt van de 22-jarige nieuwkomer. Na vier opeenvolgende races aan de finish kwam zijn reeks daarmee ten einde in de Verenigde Staten. In die races maakt Zhou de nodige indruk op de teamleden van Alfa Romeo met de manier waarop hij zich laat zien in duels. Toch ziet Pujolar één groot verbeterpunt, waarmee de Chinees het een stuk makkelijker kan maken voor zichzelf.

“Het enige probleem is denk ik de kwalificatie. Q1 verliep niet echt soepel en we verloren daardoor de potentie om door te gaan. Ik denk dat in ieder geval Q2 tot de mogelijkheden behoorde en dat weet hij, maar in de race ging hij met iedereen de strijd aan”, aldus Pujolar over het weekend in Miami. “Ik denk dat zijn skills in de duels erg goed zijn. We weten vrij zeker dat hij in de punten was geëindigd als de auto door had kunnen rijden. Als hij in de race met iemand strijdt, dan haalt hij hem ook in. Hij is niet iemand die vijftien ronden nodig heeft voor een inhaalactie, hij komt erbij en haalt in. Zijn manier van racen is bemoedigend en met de upgrades die eraan komen, denk ik dat we vanaf Barcelona twee coureurs hebben die meedoen om de punten.”

Met één punt staat Zhou na vijf races op de achttiende positie in het kampioenschap. Teamgenoot Valtteri Bottas staat tien plekken hoger op de ranglijst en heeft inmiddels dertig punten verzameld.