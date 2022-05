VIDEO: Verstappen en Tsunoda gaan uit hun dak in een Swamp Buggy

Het Formule 1-circus maakt zich op voor een spectaculair weekend op het nieuwe Miami International Autodrome. In de aanloop naar het raceweekend gingen Max Verstappen en Yuki Tsunoda een uitdaging aan: Swamp Buggy Racing. Het duo reisde vanuit Miami twee uur naar het westen naar Naples, in het hartje van de Everglades. Deze stad is al sinds 1949 de thuishaven van Swamp Buggy Racing. In deze competitie wordt met 900 pk sterke V8-buggies met 68 inch wielen head-to-head geracet over het water.

Verstappen vermaakte zich opperbest: “Ik wist echt niet wat ik moest verwachten van Swamp Buggy Racing. Ik was in shock toen ik hier aankwam. Zoiets had ik nooit eerder gezien, het was echt gaaf. Het is totaal anders om mee te rijden dan wat we gewend zijn. Met Red Bull weet je dat je altijd gekke dingen gaat doen, en dit was echt van een ander niveau!” Tsunoda vulde aan: “Dit was zeer zeker mijn eerste keer met een Swamp Buggy, en ik heb er enorm van genoten. Het voelde als een jetski, je kunt niet sturen als je volgas geeft. Het was wel makkelijker dan verwacht en ik kon me vrij snel aanpassen. Enorm leuk!”

Foto's: Max Verstappen en Yuki Tsunoda racen met de moerasbuggy's

Max Verstappen, Red Bull Racing bereidt zich voor om te racen met Swamp Buggies 1 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing bereidt zich voor om te racen met Swamp Buggies 2 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing inspecteert een moerasbuggy voor de race 3 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing racet met Swamp Buggies 4 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing racet met Swamp Buggies 5 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing voor een moerasbuggy 6 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri bereidt zich voor om te racen met moerasbuggies 7 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri inspecteert een moerasbuggy voor de wedstrijd 8 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri racet Swamp Buggies 9 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri racet Swamp Buggies 10 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Jett Lawrence en Yuki Tsunoda, AlphaTauri race Swamp Buggies 11 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en Yuki Tsunoda, AlphaTauri racen met Swamp Buggies 12 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en Yuki Tsunoda, AlphaTauri racen met Swamp Buggies 13 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool