Mercedes-teambaas Wolff: "Gevoel dat George al tijden bij ons is"

George Russell ging in 2019 als Mercedes-junior aan de slag bij Williams en mocht na drie seizoenen de overstap naar het Duitse merk maken, dit ten koste van Valtteri Bottas. Zijn debuut bij Mercedes maakte de jonge Brit al in 2020 tijdens de Grand Prix van Sakhir. Daar verving hij de met toen corona besmette Lewis Hamilton. "Hij is al zeer goed geïntegreerd. Het voelt alsof 'ie er al tijden is", zegt Wolff, die blij is met zijn rijderspaar. "Ik ben blij hoe ze met elkaar omgaan en het respect dat er is."

In Miami vocht het Mercedes-duo voor het eerst dit F1-seizoen een gevecht uit. Russell probeerde op nieuwe banden Hamilton voorbij te steken, maar deed dit op een bepaald moment op met vier wielen buiten de baan te gaan en was genoodzaakt de positie aan zijn teamgenoot terug te geven. Uiteindelijk kwam Russell er wel voorbij en finishte Mercedes als vijfde en zesde. "Zelfs in een verhit gevecht geven ze de posities nog aan elkaar terug. Ik vind dat teamgenoten op deze manier met elkaar moeten racen. Ik ben blij hoe hij zich bij ons heeft gesetteld."

Mercedes slaagt er momenteel niet in om alles uit de W13 te halen. De renstal wordt geplaagd door porpoising. Van de twee coureurs is Russell degene die het beste met de hobbelende wagen overweg kan. Dit is dan ook de reden dat de Mercedes-nieuweling 23 punten voorsprong heeft op zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Wolff liet onlangs al weten onder de indruk te zijn van Russells analytische benadering. De Oostenrijker heeft er alle vertrouwen in dat Russell en Hamilton in staat zijn om de huidige performance te verbeteren.

"George won de F3- en F2-titel in zijn debuutjaar", vervolgt Wolff. "We weten dat hij ontzettend goed is. De leerschool bij Williams heeft hier ook aan bijgedragen. We hebben nooit aan hem getwijfeld, dat laat hij op de baan ook wel zien. Ik houd van zijn aanpak. Het is rationeel. Of hij nou eerste wordt in VT2 of elfde staat. Het is puur het toepassen van de wetenschap en proberen de auto sneller te maken. Ik geniet van hun samenwerking, het niveau ligt hoog. Dat heeft ons voorlopig naar een prima plaats in het constructeurskampioenschap gebracht. Ik kan geen beter duo wensen."