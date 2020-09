Vettel zal niveau bij Aston Martin opkrikken, denkt Wolff

Donderdag kondigde Racing Point aan dat Sebastian Vettel het team volgend seizoen komt versterken. De renstal heeft daarvoor afscheid genomen van Sergio Perez. Wolff staat dicht bij Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll. Vanuit zijn functie bij Mercedes is hij de leverancier van motoren en versnellingsbakken aan het team, maar Wolff bezit ook aandelen in Aston Martin.

“Ik heb aandelen, vanuit dat opzicht is het geweldig”, verklaarde hij bij Sky F1. “De Duitse markt is een van de belangrijkste markten en staat op de tweede plaats. Het is goed voor F1 dat Sebastian blijft, hij is de op een na meest succesvolle coureur van het afgelopen decennium. Het is belangrijk dat Sebastian op het toppen van zijn kunnen nog niet vertrekt uit F1. Anderzijds brengt hij heel veel kennis mee naar Aston Martin, hij kan samen met Lance Stroll beter worden en dan is het niveau heel goed. De kennis die Sebastian meebrengt is waardevol, iedereen kan daarvan profiteren, ik denk dat hij een enorme bijdrage kan leveren.”

Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto is blij dat de Duitser een nieuwe plek heeft gevonden voor volgend seizoen. De Italiaan is van mening dat hij Vettel een goede kans gegeven heeft om een nieuw zitje te vinden omdat de samenwerking vroegtijdig opgezegd werd. “Het is geen verrassing denk ik”, gaf Binotto commentaar. “Wat dat betreft zijn we tevreden. Ik denk dat het geholpen heeft dat we hem vroeg geïnformeerd hebben over onze beslissing. Hij had alle kans om een zitje te vinden voor 2021, wat dat betreft ben ik blij voor hem. Als coureur is het goed dat Seb in F1 blijft, hij is een viervoudig wereldkampioen en een fantastisch coureur. Gaat hij het goed doen bij Aston Martin, Racing Point of wat het ook mag zijn? Ik denk het wel. Ik hoop dat hij het goed doet. Ik denk dat we hem volgend jaar kunnen uitdagen en hopen dat we er weer voor staan.”

Met medewerking van Adam Cooper