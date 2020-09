Mercedes gebruikt tijd tussen GP's voor gesprekken met Hamilton

De zesvoudig wereldkampioen heeft een aflopend contract bij de Zilverpijlen en hoewel beide partijen zeggen met elkaar door te willen, is er nog niets zwart op wit vastgelegd. Desgevraagd legde teambaas Toto Wolff in Mugello nog maar eens aan de verzamelde pers uit wat de stand van zaken is. “Het is werk in uitvoering en ik ga me niet vastpinnen op een bepaalde datum. We gaan goed met elkaar om, maar als het om de details gaat heb je gewoon wat meer tijd nodig. Met de een na de andere race op de kalender wilden we ons eigenlijk niet laten afleiden door contractonderhandelingen. Maar als de gaten wat groter worden zoals volgende week [wanneer er niet geracet wordt] dan zullen we in de richting van een bevredigende oplossing bewegen.”

Of het dan ook direct tijd is voor een aankondiging, laat Wolff in het midden. “Ik heb geen idee wanneer we het aankondigen.” Toch ligt het in de lijn der verwachting dat een nieuwe verbintenis voor het einde van het seizoen getekend zal worden, vervolgt de Oostenrijker: "Want we willen zekerheid over hoe we volgend jaar racen.”

Gevraagd of een nieuw contract een formaliteit was of dat er spannende zaken te bespreken zijn, zei Wolff: “We hebben het contract van de afgelopen drie jaar nooit meer uit de la gehaald en ingekeken. Maar soms veranderen situaties. De omgeving verandert. We gaan een nieuwe periode in, beginnen aan een nieuwe reis die we samen willen maken. We zijn slechts wat aan het delibereren.”

Na de Grand Prix van Toscane keert de Formule terug naar een meer normaal ritme. Zoals gezegd wordt er volgende week niet gereden. De eerstvolgende Grand Prix is die van Rusland op 27 september. Daarna volgt [weer twee weken later] op 9 oktober de Grote Prijs van Duitsland en veertien dagen later [23 oktober] staat dan de Portugese GP op de rol.

Met medewerking van Jonathan Noble