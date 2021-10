Verlaat Honda F1 te vroeg? "Er is wel relevantie voor straatauto's"

Na 2021 vertrekt Honda officieel uit sport, al is dat vooral een papieren werkelijkheid. In de praktijk zal de Red Bull-motor voor 2022 nog uit Japan komen en maakt Honda die krachtbron eveneens klaar voor E10. Gedurende het seizoen kan Red Bull Powertrains ook op hulp van Honda rekenen, waardoor het een zachte landing is. Daarna houdt het merk uit Minato het echter wel voor gezien. Alhoewel de Japanse werknemers zich niet graag publiekelijk uitlaten over het beleid van de Honda-top, is duidelijk dat mensen op de race-afdeling (waarvan er meerderen overstappen naar Red Bull) het vertrek betreuren.

Relevantie F1 groter met duurzame brandstof

De passie voor F1 en het huidige succes spelen daarbij een rol, maar dat geldt ook deels voor de relevantie van de Formule 1. Zo zou de koningsklasse niet meer bij de toekomstplannen van Honda passen, al gaat die vlieger misschien niet helemaal op. "Voor de verbrandingsmotor klopt het wel hoor. Het is lastig om de interne verbrandingsmotoren van de Formule 1 toe te passen in straatauto's. Maar anderzijds kan dat wel met duurzame brandstoffen en ook zeer zeker met de batterij die we nu in F1-motoren gebruiken", laat Yasuaki Asaki aan onder meer Motorsport.com weten. "In dat opzicht is de tijd gekomen dat de Formule 1 wel weer een laboratorium voor de gewone markt kan worden. Ik heb dan ook goede hoop dat de ingeslagen richting de wereld verder vooruit kan helpen", aldus het hoofd motorontwikkeling van Honda's F1-project.

Waar de relevantie van elektrische componenten voor zichzelf spreekt, stipt Asaki met de brandstofontwikkeling een interessant punt aan. De Formule 1 stapt volgend jaar over op E10 en als in 2026 het nieuwe motorreglement van kracht is, gebruikt F1 alleen nog maar volledig duurzame brandstoffen. Honda heeft dit jaar samen met ExxonMobil een nieuwe brandstof ontwikkeld en juist daar ziet Asaki voor de toekomst wel brood in. "Het is onvermijdelijk dat we op termijn CO2-neutraal moeten werken. Maar ik denk dat wij de brandstof die we nu hebben ontwikkeld op termijn wel volledig duurzaam kunnen maken. Dat was niet alleen mijn plan voor het racen in de Formule 1, maar ook om wereldwijd te kunnen gebruiken. De actie op het circuit zou dan een soort van demonstratie vormen van wat er daarbuiten mogelijk is."

Het idee sluit naadloos aan bij wat de Formule 1 graag wil. De volledig duurzame brandstof voor 2026 moet namelijk 'drop-in fuel' zijn, oftewel: een mengsel dat zonder significante aanpassing te gebruiken is in straatauto's. Juist op dat vlak had de Formule 1 volgens Asaki waarde kunnen hebben voor onder meer Honda. "Maar goed, het besluit om ons terug te trekken uit de Formule 1 was al genomen voordat ik zoiets kon aantonen", duidt hij op het bericht uit oktober 2020. Het moment waarop dat besluit wereldkundig is gemaakt, noemt Asaki overigens 'een shock' voor de F1-mensen.

F1 als drijfveer achter de schermen

Naast de relevantie van de techniek ziet Asaki ook op menselijk vlak de meerwaarde van F1. "We willen het kampioenschap winnen en de beste van de wereld zijn, maar Honda is ook een plek om engineers op te leiden." Dat opleiden en het vergaren van kennis gaat sneller in een omgeving waar het iedere week om presteren draait en de druk vol op de ketel staat. "We hebben zo snel vooruitgang kunnen boeken doordat we in F1 zitten. De theorie dat je dingen ook op de testbank kunt ontwikkelen, gaat niet helemaal op. Het is toch anders dan in de racerij in de zin dat het daar veel meer op betrouwbaarheid en duurzaamheid wordt getest. Dat we de nieuwe batterij zo snel konden introduceren, laat dat wel zien." Naast het technische aspect valt F1 dus ook als menselijke drijfveer weg bij Honda. "Achter de schermen wilden we F1 graag gebruiken als een soort demonstratie, zeker qua duurzame brandstoffen en de techniek van de batterij." Die kans gaat er echter niet komen door het genomen besluit.

