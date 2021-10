Dat het momenteel bij Mercedes niet goed gaat op motorengebied is overduidelijk. Maar dat alle hoofdpijn zijn oorsprong vindt in het vertrek van Cowell medio vorig jaar, verwijst teammanager Toto Wolff naar het rijk der fabelen. Cowell leidde de afgelopen jaren waarin Mercedes domineerde de High Performance Powertrains-divisie.

Volgens Wolff heeft Cowells plaatsvervanger Hywel Thomas ook veel ervaring. Hij werkt sinds 2004 voor de motorafdeling van Mercedes. "Andy is zonder twijfel exceptioneel en heeft veel bijgedragen aan het succes, maar Hywel en iedereen om hem heen ook. We hebben een sterke organisatie. Ik denk niet dat je onze problemen kunt toeschrijven naar een van de leiders die besloot om het team te verlaten."

De Oostenrijker heeft "honderd procent vertrouwen" in de huidige structuur bij de Mercedes-motorafdeling. "Maar ontwikkelingen op dat gebied gaan nou eenmaal niet supersnel."

Vijfde ICE Hamilton?

De zorgen van 2021 betreffen vooral de interne verbrandingsmotor, de ICE. Valtteri Bottas is in Amerika toe aan zijn zesde. Omdat drie zijn toegestaan is de Fin in Texas vijf startplaatsen teruggezet, naar P9. Bij regerend wereldkampioen Lewis Hamilton - tweede in de vertrekvolgorde - staan vier streepjes achter zijn naam. Mercedes kan niet garanderen dat hij geen vijfde ICE nodig heeft. Dat zou de Brit opnieuw een gridstraf opleveren.

Maar de grootste angst bij Mercedes, dat ook McLaren, Aston Martin en Williams voorziet van krachtbronnen, is dat Hamiltons blok de geest geeft tijdens een van de aankomende wedstrijden - en zo de titelstrijd verliest. Wolff: "We doen er alles aan om het lek boven te krijgen, maar er zijn nog steeds vraagtekens. We zijn wel een stap dichterbij gekomen."