Dubbelinterview Verstappen en Perez: Geen grote updates, wel goede hoop

Max Verstappen begint de beslissende fase van dit Formule 1-seizoen met zes punten voorsprong op Lewis Hamilton, maar gaf na de race op Instanbul Park ook een waarschuwing af: mensen moeten zich zeker nog niet rijk rekenen, Mercedes heeft namelijk het snellere pakket. Voor het aankomende raceweekend in Amerika luidt de hamvraag of dat beeld vooral te maken had met het bijzondere weekend in Turkije of dat Mercedes structureel de overhand heeft. "Nou ja, Mercedes is in de voorbije weken sowieso erg sterk geweest en ik ben me er ook van bewust dat Austin weer een goed circuit voor hen gaat zijn, al hebben wij daar ook best aardige resultaten behaald", begint Verstappen het gesprek met Motorsport.com Nederland.

De Limburger voegt toe dat er in de voorbije anderhalve week veel is geleerd van het weekend in Istanbul, waar Red Bull de plank op vrijdag missloeg en Verstappen geen moment echt te spreken was over de balans in zijn auto. "Het asfalt had veel meer grip dan verwacht en we denken dat het gedrag van onze auto daardoor behoorlijk is veranderd. In dat opzicht hebben we best veel geleerd van dat weekend, vooral met de banden." Sergio Perez - die met zijn eerste podiumplek sinds Frankrijk een opsteker beleefde in Turkije - deelt die mening en verwacht dan ook niet dat Red Bull vanaf nu achter de feiten aan zal lopen. "Ik moet zeggen dat ik er best wel vertrouwen in heb dat we sterk kunnen zijn in de resterende zes races en dat we het seizoen op een mooie manier kunnen afsluiten."

Eigen pakket beter begrijpen en sleutelrol voor Perez?

Voor zo'n sterk einde is het wel cruciaal dat Red Bull de lessen van Turkije ook daadwerkelijk in de praktijk brengt. Doordat de focus achter de schermen al op 2022 ligt, rekenen de Red Bull-coureurs niet meer op grote upgrades. "Maar het is ook logisch dat er richting het einde van dit seizoen geen grote, nieuwe dingen meer op de auto komen", reageert Verstappen. Gevraagd wat dan nog wel aanknopingspunten zijn om Mercedes de loef af te steken, laat de Limburger weten: "Het gaat er nu vooral om dat we de eigen auto nog beter begrijpen en dat we op die manier extra snelheid vinden. Het draait namelijk niet alleen maar om aerodynamische updates op de auto gooien. Het begrijpen van de banden speelt zoals gezegd ook een hele belangrijke rol, die vormen toch de enige contactpunten met het asfalt. Als je de manier waarop de banden werken, kunt 'nailen' in een weekend dan kun je al een heel groot verschil maken."

In Turkije heeft Perez laten zien dat ook hij eigenhandig een verschil kan maken in de titelstrijd. De Mexicaan wist Lewis Hamilton van het lijf te houden en zijn team daarmee een grote dienst te bewijzen. Christian Horner heeft nadien zelfs laten optekenen dat Perez en Valtteri Bottas beslissen wie er dit jaar constructeurskampioen wordt. Perez zelf blijft er tamelijk nuchter onder en wil van duidelijke stalorders op voorhand niet zoveel weten. "De eerste prioriteit is natuurlijk om het zo goed mogelijk te doen voor mijzelf. Daar help ik het team en Max als onderdeel van dat team ook wel mee. Kijk maar naar de race in Turkije. Als Lewis op dat moment wel aan mij voorbij was gekomen, dan had zijn race er heel anders uitgezien hoor. Op die manier kan ik belangrijk zijn bij de constructeurs én ook voor het rijderskampioenschap. Ik moet vooral het beste voor mezelf doen en dat krijgt vanzelf een impact op het team."

Na de krachtmeting op het Istanbul Park liet Perez overigens weten dat Verstappen hem een paar tequila's verschuldigd is voor het prachtduel met Hamilton. Mexico is de plaats bij uitstek om die belofte in te lossen, al komt Verstappen tijdens het Zoom-interview met een ander voorstel. "Laten we het anders vrijdag al doen, dan zijn we optimaal voorbereid op de kwalificatie!", zo lacht hij. "Daar zal het team sowieso blij mee zijn", countert Perez gevat.

Verschil met Mercedes is niet alleen motorisch

Het geeft aan dat de sfeer er goed in zit en beide heren hebben goede hoop voor het restant van dit jaar. Toch blijft overeind dat de Red Bull-rijders het moeten doen met het huidige pakket en dat nog te bezien valt of dat totaalpakket goed genoeg is om te overleven in Austin, Qatar en ook Jeddah, waar het veel volgas zal zijn. Honda lijkt motorisch nog altijd iets tekort te komen, al wil Verstappen het niet alleen daarop gooien. "Dat zou in mijn optiek te makkelijk zijn. Natuurlijk heeft Mercedes een supersterke motor, maar ze doen ook nog wel wat andere dingen goed ten opzichte van ons op weg naar die topsnelheid", stelt de WK-leider met gevoel voor understatement. Bovendien mag niet worden vergeten dat Honda dit jaar al een immense stap gezet, waarbij ook brandstofpartner ExxonMobil een duit in het zakje heeft gedaan.

Verstappen en Perez brachten dinsdag een bezoek aan de immense ExxonMobil campus te Houston - waar ook het bovenstaande Zoom-interview eveneens is opgenomen. Honda heeft de motorische plannen voor 2022 dit jaar al geïntroduceerd, maar ExxonMobil heeft met een nieuwe brandstof eveneens voor tijdwinst gezorgd en dus bijgedragen aan wat we nu zien. "Het is moeilijk om dat in cijfers uit te drukken, maar het is overduidelijk dat we samen een goede stap hebben gezet. En dat gaat zeker niet alleen om de ICE, maar alles in de motor is verbeterd. In dat opzicht is de commitment mooi om te zien en is het knap dat we qua power steeds dichter en dichter bij Mercedes weten te komen." Dat laatste komt overigens ook precies op tijd. Niet alleen voor de titelaspiraties voor dit jaar, maar ook voor wat nog komen gaat. Zo mag er volgend jaar nog maar één motorische upgrade worden uitgevoerd en wordt de motorische ontwikkeling nadien bevroren. De immense stap van 2021 betekent dus dat Verstappen ook in de komende jaren, met Red Bull Powertrains, kan rekenen op een competitieve krachtbron.

Bekijk hierboven het volledige Zoom-interview met Verstappen en Perez. Naast het bovenstaande ook aandacht voor de 2022-auto van Red Bull in de simulator, waarom Verstappen zo koeltjes in deze titelstrijd staat en dat hij stopt als F1 elektrisch wordt.