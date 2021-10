Ferrari en McLaren maken zich op voor spannend duel in de VS

Ferrari mag zondag in Texas haar bolides gaan opstellen op de vierde en vijfde plek, met Charles Leclerc voor Carlos Sainz. Daniel Ricciardo en Lando Norris waren in de kwalificatie een fractie langzamer dan de rode brigade en sluiten als zesde en zevende aan.

"Ik ben erg blij met hoe de kwalificatie is verlopen", aldus Leclerc tegen Motorsport.com. "Ik was ook tevreden geweest met de vijfde plek, want de vierde startpositie heeft hier iets minder grip. Maar het was al met al geen makkelijke dag. In de derde training verloor ik wat vertrouwen in de wagen. Ik was de achterkant constant kwijt. In de kwalificatie kwam het goede gevoel weer terug. Deze uitslag is dan een mooie afsluiter van de dag."

Dat hij samen met Sainz de McLarens de baas was op Circuit of the Americas, vindt Leclerc een mooie bonus. "Dat is toch wel een verrassing. We rekenden erop dat McLaren sterker zou zijn dit weekend. Maar goed, we moeten nog racen."

McLaren niet onder de indruk

Een deur verder vindt Ricciardo dat er nog niet te vlug victorie moet worden gekraaid. Volgens de Australiër zitten de vier piloten dichtbij elkaar. "Vrijdag waren wij sneller, maar ik had daarna geen verwachtingen want de omstandigheden kunnen zomaar veranderen, ook in het voordeel van Ferrari. We zitten op veel circuits niet ver van elkaar, dus ik houd altijd rekening met hen. Ditmaal waren zij een tiende of twee rapper in de kwalificatie. Zondag willen we gaan jagen en de situatie weer omdraaien."

Ook teammaat Norris ligt er niet wakker van. "De uitslag is geen verrassing. Wij wisten dat we in elkaars buurt zouden zijn. Natuurlijk had ik liever gewild dat wij voor de Ferrari's zouden staan. Daar baal ik wat van, want we hadden het potentieel. Maar het is spannend. Het gat is niet zo groot als in Turkije."

McLaren-teambaas Andreas Seidl ziet voor race zeker mogelijkheden. Zo moet Sainz op de zachte banden gaan vertrekken, wat volgens Seidl een interessante bandenstrategie bij Ferrari én kansen voor McLaren kan opleveren. "Ik denk dat er een goede wedstrijd in zit. We gaan uiteraard proberen om voor één en het liefst twee Ferrari's te komen."

Beide renstallen profiteerden in Amerika van de gridstraf van Valtteri Bottas; de Mercedes-coureur is door zijn motorwissel teruggezet van de vierde naar de negende startpositie. De Ferrari's en McLarens zullen tijdens hun onvermijdelijke confrontatie in de race dus niet moeten vergeten om goed in de achteruitkijkspiegels te kijken en te waken voor de rappere Mercedes.