Breaking: Honda verlaat Formule 1 en daarmee ook Red Bull na 2021

Na eind 2008 de stekker al uit het eigen fabrieksteam te hebben getrokken, keerde Honda in 2015 terug in de Formule 1 als motorleverancier van McLaren. Dat bleek een ongelukkig huwelijk, met veel onvrede en technisch malheur. Na een overgangsjaar met Toro Rosso in 2018 werd Red Bull Racing vanaf vorig jaar de voornaamste afnemer van Honda-motoren. Het eerste seizoen zou ‘een overgangsjaar’ worden, hetgeen met drie overwinningen van Max Verstappen ook zeer geslaagd te noemen viel.

Dit jaar wilden beide partijen oogsten en met Verstappen een gooi naar de wereldtitel doen. De realiteit is echter anders gebleken en die realiteit valt tegen. Zo hebben drie motorische uitvalbeurten – met vooral elektronische problemen – roet in het eten gegooid. Daarnaast is de economische situatie als gevolg van de mondiale coronacrisis penibel gebleken. Beide factoren hebben een rol gespeeld en samen met de noodzaak tot elektrificatie geleid tot dit besluit: Honda stapt eind 2021 uit de Formule 1. In een statement laat Honda weten dat vooral het laatstgenoemde element van belang is gebleken. "Honda moet haar bedrijfsmatige middelen volledig steken in het onderzoeken en ontwikkelen van moderne krachtbronnen, die emissievrij zijn."

De Formule 1 en bijbehorende uitgaven passen niet meer in die plannen, met een aanstaand vertrek tot gevolg. Dit kan men overigens zonder problemen doen omdat motorleveranciers niet hebben getekend voor het zogenaamde Concorde Agreement, een overeenkomst die teams wel voor de langere termijn aan F1 bindt. Honda heeft die verplichting niet, waardoor het aflopende contract niet verlengen al volstaat om de sport te verlaten.

Wat zijn de gevolgen voor Red Bull en Verstappen?

Het nieuws van Honda betekent vanzelfsprekend een aardige streep door de rekening voor zowel Verstappen als ook Red Bull Racing. Het team uit Milton Keynes bleek in de voorbije jaren volledig op Honda aangewezen. Na de vechtscheiding met Renault was een hernieuwde samenwerking met het Franse merk uitgesloten, terwijl Mercedes en Ferrari geen motoren wilden leveren aan een directe concurrent als Red Bull.

De toekomstplannen van Red Bull vanaf 2021 zijn na dit slechte nieuws nog ongewis, evenals de gevolgen voor Verstappen, die nog een doorlopend contract tot eind 2023 bij de energiedrankengigant heeft. Helmut Marko zinspeelde eerder al wel op een clausule in het contract van Verstappen aangaande ‘een competitieve motor’, waardoor er wellicht een opening is voor de Nederlander als een goede oplossing voor Red Bull uitblijft.

VIDEO: Het verhaal van Honda in de Formule 1