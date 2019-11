Bottas reageerde binnen 0,04 seconde op startlicht Japan

Bottas stond op Suzuka op de derde startplek, maar schoot direct voorbij de twee Ferrari's om de leiding in de wedstrijd over te nemen. De ongunstige start van polesitter Sebastian Vettel kwam hem extra goed uit, waardoor hij nog voor de eerste bocht op P1 lag.

Terugkijkend op de race zei hij: "De start heeft me echt geholpen. Het was het sleutelmoment om de leiding over te nemen, wat op zo'n type baan het verschil maakt. Mijn reactietijd was sneller, vier honderdsten, misschien wel mijn beste start ooit. Die reactietijd was toen ik mijn eerste beweging maakte met de koppeling vanaf het moment dat de lichten uitgingen. De wagen bewoog dus nog niet direct, want dat kost ook tijd. Normaal gesproken kan ik zo'n snelle start niet neerzetten. Misschien kwam het deels doordat Vettel al eerder bewoog, waardoor we sowieso wat geluk hadden."

In Mexico verwacht de Mercedes-coureur een zware race. Hij is de enige die nog kan voorkomen dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton de wereldtitel pakt. "Het zal elke race zwaarder worden en hij heeft de kans om hem hier al veilig te stellen, maar het heeft geen zin om nu al te zeggen dat het voorbij is", aldus Bottas. "Dat is het pas wanneer het écht zover is. Realistisch gezien is het een kleine kans, maar we focussen ons gewoon op de individuele races en zien het dan wel. We doen ons best en proberen de race te winnen, meer is er niet mogelijk."